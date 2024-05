Por que chamam David Benavidez de Bandeira Vermelha? O apelido do possível rival de Canelo

Bnascido no Arizona, Estados Unidos, com pais originários do México e do Equador, David Benavidez poderia enfrentar Canelo Álvarez no segundo semestre deste ano.

As expectativas para essa luta são grandes e o mundo do boxe aguarda com muita alegria essa confirmação.

Canelo falou há algumas semanas e não descartou uma luta contra Benavidezpara deleite do mundo do boxe.

Quem é David Benavidez?

O boxeador é originário dos Estados Unidos, tem 26 anos e nasceu em Phoenix. Em 27 lutas, ele registra 27 vitórias, sendo 23 delas por nocaute. Em 115 rounds disputados, seu percentual de nocautes é de 88%.

Aos 26 anos, sua carreira está em ascensão, embora duas vezes campeão mundial dos super-médios do WBC e o mais jovem de todos os tempos, aos 20 anos, de setembro de 2017 a outubro de 2018, ele foi expulso por um teste positivo de cocaína e conquistou seu título em setembro de 2019 por derrota por nocaute contra Anthony Dirrell na nona rodada.

Por que chamam David Benavidez de Bandeira Vermelha?

A Bandeira Vermelha sempre denota aviso de perigo iminente, e BenavidezOs números deram a ele, e com razão, o apelido de Bandeira Vermelha Benavidez.

Isso porque suas vitórias, e a forma como as alcança, são um alerta aos seus rivais.

David Benavidez desafia Canelo Alvarez

O lutador nascido nos EUA continua a desafiar Canelo Álvareze depois da vitória Jaime Munguia, Benavidez disse que Alvarez não tem mais desculpas para evitar enfrentá-lo.

Em setembro haverá uma segunda luta por Canelo, mas o adversário ainda não é conhecido. Os fãs de boxe estão procurando David Benavidez contra Canelo Alvarez.