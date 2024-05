Por que o Barça demitiu o técnico Xavi, substituindo-o por Flick

Xavi Hernández queria deixar o cargo de técnico do Barcelona, ​​mas foi convencido a permanecer onde estava e, então, quando quis permanecer no cargo, foi demitido mesmo assim. Na quarta-feira, numa decisão que poderá definir o segundo mandato do presidente Joan Laporta no cargo, Xavi foi formalmente substituído pelo técnico alemão Hansi Flick.

Tem sido uma saga marcada por turbulências, reviravoltas, influência de agentes e, em última análise, falta de confiança entre os dois grandes jogadores, Xavi e Laporta, mesmo que estejam a fazer o possível para se separarem em boas condições.

“Tem sido uma montanha-russa emocional”, disse Xavi na semana passada. Essa é uma maneira de colocar as coisas.

O ex-meio-campista do Barça insistiu que nada poderia mudar sua opinião em janeiro, quando anunciou que iria embora neste verão, após uma derrota em casa por 5-3 para o Villarreal. No final de abril, ele mudou de ideia e seu compromisso com o Barça foi reafirmado durante um jantar na casa de Laporta, que desde então ficou conhecido como “noite do sushi”. No dia seguinte, em entrevista coletiva para anunciar que Xavi cumpriria seu contrato que duraria até 2025, Laporta emocionado se engasgou, com lágrimas escorrendo pelo rosto.

Na época, a ESPN revelou que fontes próximas ao presidente e ao treinador se referiram a isso como um casamento de conveniência. Os problemas financeiros do Barça e a falta de opções de gestão no mercado dificultaram a nomeação de um substituto.

Xavi, alguém que apoiou o Barça durante toda a sua vida e fez mais de 700 jogos pela equipa principal, estava disposto a colocar as necessidades do clube em primeiro lugar. Uma fonte próxima à comissão técnica, porém, detalhou como eles sentiram que sua posição estava “enfraquecida” e que “no primeiro obstáculo estaremos na linha de fogo”. O que ninguém imaginava é que o primeiro solavanco chegaria três semanas depois das lágrimas de Laporta.

Após a reconciliação, as rachaduras aparecem rapidamente

O gatilho para o foco renovado no futuro de Xavi aconteceu em 15 de maio, em entrevista coletiva antes da vitória por 2 a 0 sobre o Almeria. Ele se referiu à difícil situação financeira do clube e explicou aos torcedores a dura realidade de que competir com rivais como o Real Madrid – que contratou Jude Bellingham por 100 milhões de euros no ano passado e deve contratar Kylian Mbappé neste verão – não é fácil. . Esses comentários irritaram Laporta, que não viajou para Almería no dia seguinte, mas fontes disseram à ESPN que esse não foi o único motivo para a mudança de opinião do presidente.

Um fator principal é que Laporta nunca foi totalmente convencido por Xavi como treinador, disseram fontes próximas ao presidente, apesar de ele ter levado o Barça ao título da LaLiga na temporada passada, o primeiro do clube desde 2019. Laporta atrasou a demissão de Ronald Koeman em 2021 por falta de alternativas. Ele havia sondado Flick para avaliar seu interesse no cargo no início daquele ano e quase relutantemente recorreu a Xavi que, apesar de ser uma lenda do clube, tinha pouca experiência gerencial além de uma curta passagem pelo Catar.

Também contribuiu para a queda de Xavi nas últimas três semanas a derrota por 4-2 em Girona. O foco voltou-se para a campanha sem troféus do Barça, com as mesmas falhas que arruinaram a temporada 2023-24 – erros individuais, sofrer golos demasiado facilmente sob pressão e não conseguir encerrar jogos – mais uma vez evidentes. Durante esse período, ainda que brevemente, o peixinho Girona saltou acima do Barça para o segundo lugar – significativo porque terminar em segundo significa que o Barcelona jogará a Supercopa Espanhola, uma competição sediada na Arábia Saudita que renderá ao clube mais de 5 milhões de euros.

O Barça acabou se recuperando e terminando em segundo, terminando a temporada com 85 pontos, a segunda maior marca dos últimos cinco anos e apenas três a menos que em 2022-23, quando venceu o campeonato. Mas o estrago já estava feito, com a eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões e da Copa del Rey e uma derrota contra o Real Madrid na final da Supercopa. Os comentários pré-Almería também pesaram e houve algum aborrecimento por parte da diretoria com o contraste entre as mensagens de Xavi em público e a portas fechadas.

Apesar de reconhecer publicamente a “realidade” financeira do Barça, Xavi também falou da sua crença no plantel, construído em torno de jovens talentosos como Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Gavi e Pedri, mas complementado com a experiência de Ilkay Gündogan, Robert Lewandowski e Marc-André ter. Stegen e depois jogadores que deveriam estar em seus anos de pico, como Ronald Araújo e Frenkie de Jong.

No entanto, Xavi também sentiu que era necessária uma reformulação, especialmente no ataque. A ESPN revelou esta semana que Lewandowski, João Félix, João Cancelo e Vitor Roque eram todos dispensáveis. A situação de Lewandowski foi especialmente complicada: o avançado polaco é representado por Pini Zahavi, que também é agente de Flick e que exerce grande influência sobre Laporta, segundo fontes, embora tenham acrescentado que o presidente teria apoiado uma saída.

A situação de Roque também gerou tensão entre Xavi e o clube. Foi um acordo no qual o diretor esportivo Deco, ex-assessor do Barç na América do Sul, esteve fortemente envolvido. O atacante brasileiro chegou em janeiro por uma taxa de transferência inicial de € 31 milhões, mas foi usado com moderação por Xavi, registrando apenas 328 minutos em 14 Aparições na Liga. Antes daquele agora infame jogo contra o Almería, Xavi sugeriu que seria melhor o Barça esperar até o verão para contratá-lo, como era originalmente o plano quando a contratação foi anunciada.

As diferentes posições sobre o que era melhor para Roque causaram ainda mais tensão na hierarquia do clube. Xavi sentiu que o progresso do jogador seria melhor emprestado na próxima temporada, mas o agente de Roque, Andre Cury, discordou, dizendo que se ele deixasse o Barça seria em transferência permanente. Fontes disseram à ESPN que outras figuras influentes do clube também queriam que Roque tivesse mais chances.

Depois de ter sido convencido a continuar como técnico do Barcelona há apenas um mês, Xavi Hernández foi demitido na semana passada. David S.Bustamante/Sócrates/Getty Images

Na sexta-feira anterior ao último jogo do Barça na LaLiga da temporada, Laporta se encontrou com Xavi no campo de treinamento. Deco, outros membros da direcção e a equipa de Xavi estiveram presentes quando foram informados de que o jogo contra o Sevilha seria o último no comando. Xavi disse que “aceita” a decisão, mas não revela o motivo que lhe foi dado. Laporta, por sua vez, ainda não comentou publicamente a demissão.

Na quarta-feira, o Barça transmitiu a sua gratidão a Xavi depois de chegar a um acordo para rescindir o último ano do seu contrato. Concordou em abdicar dos últimos 12 meses do seu salário, que, segundo fontes, rondaria os 12 milhões de euros brutos. No entanto, fontes acrescentam que ele receberá uma parte substancial dos 2,5 milhões de euros que pagou do seu próprio bolso para garantir a sua saída do seu emprego anterior, no Al Sadd, em 2021. Os seis membros da sua equipa de bastidores também serão remunerados por o último ano dos seus contratos, a um custo de cerca de 4 milhões de euros para o Barça.

Então, por que escolher o Flick?

Antes da noite do sushi, fontes disseram à ESPN que Flick estava aprendendo espanhol e se preparando para assumir o comando do Barça neste verão. A notícia da reviravolta de Xavi foi uma surpresa para ele – e para o agente de Flick, Zahavi.

No entanto, o interesse de Laporta por Flick é anterior à relação profissional do alemão com Zahavi. Quando Laporta regressou à presidência do Barça pela segunda vez em 2021, a ESPN revelou como admirava a escola alemã de treinadores. Flick, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel e até Julian Nagelsmann estavam entre os que exerceram um estilo de jogo que Laporta considerava que teria sucesso no Barça. Ele foi atraído pela pressão e pela preparação física das equipes que treinou.

A ESPN revelou anteriormente que a primeira chamada para a equipe de Flick ocorreu na primavera de 2021, quando ele ainda era o técnico do Bayern de Munique e Laporta tentava deixar Koeman. O Bayern havia conquistado a tripla coroa na temporada anterior, constrangendo o Barça ao derrotá-lo por 8 a 2 a caminho da glória na Liga dos Campeões. No entanto, a ligação chegou tarde demais, já que Flick concordou em assumir a seleção alemã.

Uma passagem decepcionante pela Alemanha, incluindo uma eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, levou à demissão de Flick em setembro de 2023, mas Laporta continuou torcedor. Dado que Flick estava desempregado – o que tornaria sua nomeação relativamente barata, dado que não havia necessidade de rescisão de contrato – ele estava entre os primeiros favoritos quando Xavi anunciou que deixaria o cargo no final da temporada, em janeiro. A decisão de Flick de trabalhar com Zahavi, dada a relação do agente com Laporta, logo depois foi um sinal tão claro quanto qualquer outro de que suas chances de conseguir o emprego eram altas.

Houve conversas nos meses seguintes e, em abril, fontes dizem que havia uma crença entre a equipe de Flick de que ele substituiria Xavi.

O Barça havia considerado outros candidatos, mas um por um foram caindo. Fontes disseram à ESPN que Pep Guardiola e Jurgen Klopp foram considerados “alvos impossíveis”, enquanto Mikel Arteta, do Arsenal, e Roberto De Zerbi, do Brighton & Hove Albion, foram considerados muito caros. O técnico do Bologna, que vai para a Juventus, Thiago Motta, está próximo de Deco, mas nunca esteve entre os favoritos.

Em fevereiro, a busca pelo substituto de Xavi avançava lentamente. Tuchel foi considerado, confirmaram fontes à ESPN, mas não está claro até que ponto o Barça se interessou pelo técnico que está de saída do Bayern. Restaram Flick e Rafa Márquez, o ex-internacional mexicano que comandou a equipe B do Barça na terceira divisão espanhola nos últimos dois anos.

Houve apoio a Márquez por parte de Alejandro Echeverría – ex-cunhado de Laporta e outra pessoa que tem influência no círculo íntimo do presidente – bem como de Deco. No entanto, fontes disseram à ESPN que nunca houve uma “conversa oficial” com o ex-zagueiro de 45 anos sobre a substituição de Xavi. Laporta o via mais como uma opção de curto prazo caso Xavi saísse antes do final da campanha.

Houve decepção, portanto, por parte da equipe de Flick quando soube que Xavi ficaria. Mas essa decepção transformou-se em esperança algumas semanas depois, quando, conforme revelado pela primeira vez pela ESPN, Deco e Bojan Krkić, que trabalha ao lado do diretor esportivo, viajaram para Londres, onde relatos afirmavam que as conversas para nomear Flick se aceleraram.

A notícia da iminente demissão de Xavi foi recebida com opiniões divergentes por parte dos apoiadores. Durante a vitória por 3 a 0 sobre o Rayo Vallecano em 19 de maio, último jogo do Barça em casa na temporada, alguns setores da torcida gritavam “Barça sim, Laporta não”. Outros fãs responderam assobiando.

O treinador alemão finalmente chegou a Barcelona na terça-feira, com o clube confirmando na quarta-feira que ele havia assinado um contrato de dois anos – os relatórios sugerem que é um contrato no valor bruto de 3 milhões de euros – para suceder Xavi, que deu alguns conselhos ao seu potencial herdeiro. depois da vitória de domingo em Sevilha.

“Eles têm que saber que é uma situação difícil, porque o Barcelona é um clube difícil, mas também pela situação financeira adversa, sobretudo [LaLiga’s] regras de fair play financeiro”, disse Xavi aos repórteres. “Não será nada fácil. Eles sofrerão e precisarão de paciência porque é um trabalho muito difícil.

“A única coisa que pode salvá-los é vencer, quer tenham feito parte do clube [previously] ou não.”