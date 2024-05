Por que os preços dos ingressos para o confronto da semana 1 entre Cowboys e Browns são tão insanos?

Tele Dallas Cowboys teve um impressionante recorde de invencibilidade em casa na temporada passada, mas sua sequência nos playoffs foi interrompida pelo Green Bay Packers liderado por Jordão Amor. Por outro lado, o Cleveland Browns terminou com um recorde de 11-6, mostrando que também era uma força a ser reconhecida.

Agora, dono do Browns Jimmy Haslam parece estar aproveitando o sucesso anterior dos Cowboys em casa ao definir os preços dos ingressos para a estreia em casa dos Browns contra os Cowboys a um ritmo impressionante. Um fã apontou no X que os preços foram publicados oficialmente antes da revelação do cronograma da NFL e eles são “loucos”. O ingresso mais barato para o dia de abertura custa mais de US$ 200, o que é significativamente mais alto do que o preço médio do dia de abertura na NFL, normalmente variando de US$ 50 a US$ 150.

A postagem também destacou que os assentos do clube para o jogo variam de US$ 600 a US$ 1.400, deixando alguns torcedores se sentindo enganados. Um torcedor expressou sua frustração dizendo: “Cara, o sofá vai ser o lugar este ano, haha”, indicando que eles podem optar por assistir ao jogo no conforto de sua casa, em vez de gastar muito dinheiro em ingressos.

Outro fã especulou sobre o motivo do forte aumento nos preços dos ingressos, sugerindo que poderia ser devido ao jogo ter sido o primeiro convocado pelo lendário quarterback Tom Brady em seu contrato com a Fox. Eles observaram que “os preços subiram mais de US$ 120” após o anúncio do envolvimento de Brady.

Torcedores reagem aos preços “insanos” dos ingressos para o jogo

Os altos preços dos ingressos para o Browns-Cowboys jogo claramente provocou uma onda de decepção e frustração entre os fãs. É evidente que muitos estão se sentindo impedidos de assistir ao jogo e estão considerando maneiras alternativas de aproveitar a temporada da NFL.

Diante disso, fica claro que os fãs não estão satisfeitos com o preço atual dos ingressos para este jogo tão aguardado. O aumento significativo nos preços em comparação com o custo médio do dia de abertura na NFL fez com que muitos sentissem que estavam sendo aproveitados. Seja pelo sucesso anterior dos Cowboys ou pelo burburinho em torno do envolvimento de Tom Brady, uma coisa é certa: os fãs não estão satisfeitos com o estado atual dos preços dos ingressos para este jogo.