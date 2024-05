Por que Scarlett Johansson está tomando medidas legais contra a OpenAI? A atriz sacode Hollywood

TA batalha sobre o uso de ferramentas de IA em Hollywood está esquentando, com artistas, autores e agora atores se preparando para um confronto legal com empresas geradoras de inteligência artificial. Scarlett Johansson recentemente ganhou as manchetes ao ameaçar com ação legal contra OpenAI por supostamente copiar e imitar sua voz sem permissão.

De acordo com Johansson, a OpenAI a abordou para emprestar sua voz ao seu novo sistema de IA chamado “Sky”, mas ela recusou a oferta. Apesar de sua recusa, a OpenAI supostamente foi em frente e criou uma voz muito parecida com a dela sem seu consentimento. Johansson expressou seu choque e descrença, afirmando:

“Quando ouvi a demo lançada, fiquei chocado, irritado e sem acreditar que o Sr. Altman iria seguir uma voz que soava tão estranhamente semelhante à minha que meus amigos mais próximos e meios de comunicação não perceberam a diferença.”

Ela também apontou para um tweet do CEO da OpenAI, Sam Altman, referenciando o filme “Her”, no qual Johansson desempenhou o papel de assistente de IA. Isso a levou a acreditar que a semelhança na voz era intencional. Em resposta, Johansson contratou um advogado, que enviou duas cartas à OpenAI exigindo uma explicação do processo pelo qual criaram a voz “Sky”.

Johansson acusa OpenAI de copiar sua voz

Uma fonte familiarizada com a situação revelou que essas cartas foram enviadas depois que a OpenAI lançou sua demonstração, indicando uma abordagem mais agressiva e contundente da equipe jurídica de Johansson. Como resultado da pressão legal, a OpenAI acabou abandonando a voz “Sky”.

Este incidente gerou um debate significativo sobre as implicações éticas e legais do uso da IA ​​para imitar vozes humanas sem obter o consentimento adequado. Levanta questões sobre os limites dos direitos de autor e a protecção dos dados pessoais na era da tecnologia avançada de IA.

O caso também lança luz sobre a tensão crescente entre criadores e empresas de IA, à medida que estas últimas continuam a ultrapassar os limites do que é permitido na sua busca para desenvolver sistemas de IA cada vez mais sofisticados.

O resultado desta batalha legal poderá ter implicações de longo alcance para a indústria do entretenimento e muito mais. À medida que a tecnologia de IA continua a avançar, torna-se cada vez mais crucial enfrentar os desafios éticos e legais que apresenta.