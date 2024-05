Por que um acordo antitruste da NCAA deixará muitas perguntas sem resposta

O conselho de governadores da NCAA e várias conferências de poder agendaram reuniões para a próxima semana para votar uma proposta de acordo para ações judiciais antitruste que redefiniria a estrutura para os negócios dos principais esportes universitários.

Embora as fontes indiquem um amplo apoio para avançar com o acordo de mudança da indústria, os departamentos desportivos e os administradores universitários também estão preocupados com a eficácia dos termos negociados na criação de um sistema estável. Com decisões formais a poucos dias de distância, a principal preocupação de uma indústria à beira de um passo histórico é simples: Será que esses acordos realmente resolverão o cenário dos esportes universitários?

Para resolver o iminente processo House v. NCAA, bem como pelo menos duas outras importantes reivindicações antitruste federais, várias fontes dizem que a NCAA pagaria mais de US$ 2,7 bilhões em danos a ex-atletas na próxima década. As conferências de poder concordariam com um futuro sistema para as escolas partilharem directamente as receitas com os atletas, uma escolha permissiva que se prevê rondar os 20 milhões de dólares por ano para cada escola.

O acordo surge como um momento de conflito por excelência no desporto universitário – um passo ousado com uma corrente de incerteza e a nova espinha dorsal de uma indústria multibilionária que seguirá em frente sem que detalhes importantes sejam determinados.

Fontes disseram à ESPN que levaria no mínimo seis meses, e provavelmente mais, para resolver os detalhes não resolvidos. A partilha de receitas com os jogadores não deverá começar antes do outono de 2025.

“Não é incomum que, para conseguir algo cruzar a linha de chegada, você tenha que concordar em deixar muitas coisas sem solução”, disse uma fonte da indústria. “Acho que o acordo é bom, mas há questões de implementação que são realmente significativas.”

A lista de incertezas persistentes é longa, incluindo a ambiguidade do Título IX, a falta de orientação sobre a partilha de receitas, o papel futuro dos colectivos de reforço e o potencial para as listas serem radicalmente remodeladas.

No topo da lista desses pontos de interrogação significativos está a preocupação de que os termos do acordo não serão suficientes para evitar futuras reivindicações legais de que a NCAA e suas escolas estão violando a lei ao impor limites à forma como as escolas podem compensar os jogadores.

Steve Berman, co-advogado principal dos demandantes no caso da Câmara, disse acreditar ter criado um mecanismo para resolver esta questão. Berman propôs que os futuros atletas – que não fazem parte da atual ação coletiva – seriam adicionados à classe anualmente. Eles teriam a oportunidade de optar por não participar da aula ou se opor aos termos do acordo.

Este plano não daria à NCAA protecção legal contra futuros processos antitrust, mas tornaria muito mais difícil a criação de uma grande classe de atletas que processassem a NCAA ou as suas escolas no futuro. Os potenciais danos financeiros para um caso com um ou poucos atletas como demandantes seriam muito menores, e seria muito menos atraente para um futuro advogado dedicar tempo e recursos para lutar contra um caso que poderia levar anos para chegar a uma conclusão.

“Que advogado demandante aceitaria esse caso em nome de um estudante?” Berman disse à ESPN. “É improvável [a future student would sue] porque esses estudantes vão receber muito dinheiro, e esse advogado teria que contestar um acordo aprovado.”

Os administradores têm razão em ser cautelosos em relação à proposta de Berman, diz Marc Edelman, especialista em antitruste esportivo e professor de direito na Zicklin School of Business do Baruch College.

Tanto Edelman quanto Berman compararam a solução proposta com a forma como a NFL lidou com uma disputa trabalhista no início da década de 1990 em um caso chamado White v. Edelman, no entanto, disse que uma diferença fundamental nesse caso é que os jogadores da NFL concordaram em recertificar um sindicato de jogadores anteriormente existente como parte do acordo. A negociação dos termos de divisão de receitas com um sindicato de jogadores – que atualmente não existe nos esportes universitários – proporcionou à NFL proteção contra reivindicações antitruste.

Edelman disse que é possível que um juiz não aprove um acordo que crie intencionalmente grandes barreiras para que futuros atletas entrem com ações judiciais.

“Se eu fosse um juiz, há aspectos deste acordo, da forma como foi relatado, que seriam muito preocupantes”, disse Edelman. “…Isso pode fazer um juiz sentir que o avanço deste caso pouco ou nada faz para evitar preocupações sobre comportamento conluio.”

Berman discordou, dizendo que os termos são justos para os atletas porque eles podem optar por não participar do acordo.

Além das ações judiciais movidas pelos advogados demandantes, a NCAA também está sendo processada por vários procuradores-gerais eleitos pelo estado. Resolver o caso da Câmara não eliminaria essas ameaças, que dependem menos de fornecer aos advogados um incentivo financeiro para prosseguirem com acções contra a NCAA.

Alguns líderes esportivos universitários dizem que esperam que um acordo que inclua dinheiro significativo para divisão de receitas no futuro seja suficiente para uma demonstração de boa fé de que o Congresso lhes fornecerá uma camada extra de proteção antitruste, a fim de preservar partes do sistema esportivo universitário. . A NCAA e as suas conferências têm feito lobby no Capitólio por um projecto de lei que eliminaria a ameaça de futuros processos judiciais – incluindo aqueles que partem de procuradores-gerais do estado – durante vários anos, sem fazer muito progresso.

Múltiplas fontes – tanto na Câmara como no Senado e em ambos os lados do corredor político – disseram à ESPN na semana passada que é improvável que um acordo este ano estimule qualquer ação imediata do Congresso.

“Temos que ver quais são esses detalhes”, disse a deputada Lori Trahan (D-Mass.), que apresentou vários projetos de lei relacionados aos esportes universitários nos últimos dois anos. “Estou cético, especialmente em ano eleitoral, simplesmente não é a maior prioridade no momento.”

Trahan – uma ex-jogadora de vôlei universitária – disse que também está cética em relação aos motivos dos dirigentes esportivos universitários que lhe disseram que queriam uma isenção antitruste para proteger as oportunidades para o esporte feminino. Ela disse que depois de receber essas visitas, ela e sua equipe verificam frequentemente se a escola está atualmente em conformidade com as leis do Título IX que exigem oportunidades iguais nos esportes para homens e mulheres. Ela disse que acha que eles não estão cumprindo a lei “muito, mais do que gostaria de admitir”.

Os líderes desportivos universitários também não têm certeza sobre como as regras do Título IX poderiam ser aplicadas aos futuros dólares de partilha de receitas. Os termos do acordo da Câmara não incluem quaisquer detalhes sobre como as escolas seriam obrigadas a dividir esse dinheiro, de acordo com múltiplas fontes. A NCAA e os seus líderes não terão respostas claras sobre as suas obrigações do Título IX antes de votarem os termos propostos para um acordo na próxima semana.

E uma vez aprovado o assentamento, parece configurar uma paisagem que permanece instável.