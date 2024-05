Postecoglou exige três transferências de verão para o Tottenham, dizem fontes

O técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, pediu ao clube pelo menos três novas contratações na janela de transferências do verão, disseram fontes à ESPN.

O jogador de 58 anos quer continuar a reformulação do elenco depois que o Spurs terminou em quinto lugar em sua primeira temporada no comando, perdendo a qualificação para a Liga dos Campeões por dois pontos.

Fontes dizem que Postecoglou é realista sobre a escala de mudança que pode alcançar em uma janela, mas o Tottenham tem um certo espaço de manobra dentro das Regras de Lucro e Sustentabilidade da Premier League, e o técnico australiano tem como alvo um novo atacante e um meio-campista central entre as possíveis novas adições. .

Não está claro neste momento quem são os alvos preferidos dos Spurs, mas fontes disseram à ESPN que o clube do norte de Londres está considerando uma transferência para o atacante do Brentford, Ivan Toney, e vem acompanhando o meio-campista do Chelsea, Conor Gallagher, há vários meses.

Ange Postecoglou ao lado do presidente do Spurs, Daniel Levy. Alex Pantling – FA/FA via Getty Images

Espera-se que Toney deixe Brentford neste verão, enquanto Gallagher ainda tem um ano de contrato em Stamford Bridge e também está atraindo o interesse do Aston Villa.

Os planos de Postecoglou seriam reforçados por qualquer venda de jogadores, com os Spurs dispostos a ouvir ofertas de vários membros do elenco, incluindo Pierre-Emile Højbjerg, Giovani Lo Celso e Bryan Gil.

Vários jogadores que retornaram de períodos de empréstimo, incluindo Djed Spence, Sergio Reguilón e Joe Rodon, também são considerados superavitários, enquanto há incerteza sobre o futuro de Ryan Sessegnon e Emerson Royal.

Fontes dizem que as opiniões estão divididas dentro do clube sobre a possibilidade de permitir a saída de Richarlison caso chegue uma grande oferta da Arábia Saudita, como tem sido discutido nos últimos meses.

Postecoglou e sua equipe voaram para a Austrália poucas horas depois do último jogo da temporada na liga para jogar um amistoso pós-temporada contra o Newcastle, na cidade natal do técnico, Melbourne.