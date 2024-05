Pré-candidata Eleneide Batista deve ser eleita como representante da região da Santa Margarida na Câmara de Penedo

À medida que nos aproximamos das eleições municipais de outubro, os olhares se voltam para os potenciais candidatos que disputarão as quinze cadeiras da Câmara Municipal de Penedo. Entre os nomes que ganham destaque está Eleneide Batista, cuja base eleitoral se situa na região da Santa Margarida, Zona Rural de Penedo.

Educadora por formação, com graduação em Pedagogia e pós-graduação em Psicopedagogia, Psicomotricidade e Gestão Escolar, Eleneide é conhecida por seu trabalho junto aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), o que a coloca como uma figura de forte influência na área educacional. Sua pré-candidatura é vista com otimismo por seus apoiadores, que acreditam em sua capacidade de representar efetivamente os interesses da comunidade no legislativo municipal.

A pré-candidata também é reconhecida por seu alinhamento com políticas de inclusão e valorização das mulheres. Isso é evidenciado pelo seu apoio ao atual prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, conhecido por ter uma administração que prioriza a igualdade de gênero, incluindo a criação da primeira Secretaria Municipal da Mulher.

À medida que a campanha eleitoral se desenrola, Eleneide Batista continua a fortalecer sua presença e a articular suas propostas para o desenvolvimento da região da Santa Margarida e povoados da região.