Prefeito de Toronto reconhece data de expansão da WNBA com honra da cidade

Em seu 28º ano, a WNBA continua a se expandir.

Na quinta-feira, a associação anunciou que Toronto ganhará uma franquia própria. Esta será a primeira franquia da WNBA fora dos Estados Unidos, a primeira no Canadá e a 14ª franquia da WNBA depois das Golden State Valkyries, que terão sua temporada inaugural no próximo ano.

A WNBA Toronto já possui um sistema de apoio estável.

O rapper canadense Drake, o guarda do Philadelphia 76ers, Kyle Lowry, o presidente do Toronto Raptors, Masai Ujiri, e o atacante Scottie Barnes estiveram presentes no anúncio.

Palavra para o 6ix 🇨🇦 Drake, Kyle Lowry e Masai Ujiri estão no prédio para celebrar a equipe de expansão de Toronto! pic.twitter.com/U0ouEoHPkb – WNBA (@WNBA) 23 de maio de 2024

Após o anúncio da expansão da liga, a prefeita de Toronto, Olivia Chow, decretou 23 de maio como o “Dia da WNBA na cidade”.

A equipe de expansão da WNBA em Toronto deve jogar na temporada de 2026.