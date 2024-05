Prefeito Ronaldo Lopes assina ordem de serviço para construir Centro Público de Convivência no Oiteiro

Investimento orçado em R$ 851.364,32 vai ampliar a assistência social para cinco mil famílias, incluindo mais pessoas em situação de pobreza de diversos bairros de Penedo

Trabalhando em sintonia com os governos federal e estadual, o Prefeito Ronaldo Lopes promove benefícios para quem mais precisa das ações do poder público em Penedo, como se comprovou novamente nesta sexta-feira, 03.

Ao lado de servidores municipais, vereadores e populares, o gestor assinou a ordem de serviço para a construção do Centro Público de Convivência no bairro Senhor do Bonfim, comunidade remanescente quilombola mais conhecida como Oiteiro.

O novo espaço será erguido onde funcionava a Escola Estadual Leônidas Souza, em ruínas pelo abandono de mais duas décadas, com área doada pelo Governador de Alagoas e aprovação da Assembleia Legislativa Estadual.

O trabalho conjunto para atender cinco mil famílias em situação de vulnerabilidade social conta com recursos próprios da Prefeitura de Penedo, no valor de R$ 351.364,32, e mais meio milhão de reais do Governo Federal.

“A gente precisava fazer alguma coisa para realmente dotar de uma estrutura à altura do que merece o povo do Oiteiro e das demais comunidades que serão atendidas no Centro Público de Convivência. Então conseguimos a doação dessa área para fazer essa obra tão importante para vocês”, disse Ronaldo Lopes, agradecendo ao Governador Paulo Dantas, parceiro fundamental para a retomada do desenvolvimento em Penedo.

O novo espaço vai abrigar o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do Oiteiro, com novos serviços em local amplo e confortável. “Para quem não sabe, os serviços de convivência possuem diversos grupos e esses grupos são acompanhados por uma equipe multidisciplinar, com psicóloga, assistente social e educadores físicos. E são esses grupos que proporcionam bem-estar para as pessoas assistidas”, destacou a Secretária Municipal de Assistência Social, Ana Teresa Lopes, agradecendo o empenho das equipes.

Parte do trabalho desenvolvido no CRAS Senhor do Bonfim foi apresentado durante a solenidade, por meio do grupo de canto coral formado por mulheres. “Isso é para vocês perceberem como é importante esse equipamento porque ele muda vidas, ele trabalha a autoestima das pessoas e será um ganho enorme para as comunidades”, acrescentou Ana Teresa, destacando ainda o projeto elaborado por Marcela Lopes, arquiteta e Secretária Municipal de Ações Estratégicas Governamentais (SEMAEG).

Quando estiver pronto, o Centro Público de Convivência tem como meta inicial atender mil famílias por ano, com acompanhamento direto, servindo ainda como referência para cinco mil famílias. Atualmente, o CRAS Senhor do Bonfim atende mais de mil famílias.

E o trabalho da gestão Penedo, Crescendo Com Seu Povo não para. Durante a assinatura da ordem de serviço, Ronaldo Lopes anunciou que o CRAS Santo Antônio – localizado no Barro Vermelho – será beneficiado, evoluindo para a estrutura do Centro de Convivência, com estudo para também implantar a mesma estrutura e serviços em local que atenda as famílias dos bairros Santa Isabel (Matadouro), Santa Cecília (Cacimbinhas), Campo Redondo e Barro Duro.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte