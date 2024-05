Prefeitura de Penedo instala novos abrigos de ônibus na cidade

A Prefeitura de Penedo continua a ampliar as melhorias em infraestrutura para proporcionar maior comodidade aos penedenses. Há um tempo, a gestão Penedo Crescendo Com Seu Povo implementou aproximadamente vinte abrigos em diversos povoados da Zona Rural, assegurando locais seguros e confortáveis para os moradores dessas áreas.

No decorrer deste sábado (11), estão sendo finalizadas as instalações de cerca de dez novos abrigos urbanos na cidade. Estes novos pontos de ônibus foram estrategicamente localizados para oferecer proteção contra as intempéries, como sol e chuva, aos passageiros.

“Depois de equipar praticamente todos os povoados de Penedo com abrigos, agora estamos avançando para a parte alta da cidade. Quanto à parte baixa, no Centro Histórico, estamos em processo de aprovação com o IPHAN, considerando que esta área é tombada como patrimônio histórico. Estamos planejando outros pontos de ônibus que se harmonizem com o cenário turístico de nossa Penedo”, explicou o prefeito Ronaldo Lopes.

Os novos abrigos foram instalados nos seguintes pontos da cidade:

Um no Largo de Fátima, próximo ao Colégio Diocesano;

Cinco na Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, nas proximidades do Colégio Estadual Comendador da Silva Peixoto, do Cartório Eleitoral, do antigo CAIC e em frente à SEPLAG;

Dois na Avenida Cândido Toledo, perto da rádio Penedo FM e de uma escola de idiomas.

Um na Santa Cruz

Um na Praça Cesário Procópio dos Mártires (Praça da COHAB)

Estes novos pontos de ônibus não apenas oferecem proteção e conforto, mas também contribuem significativamente para a estética urbana de Penedo. Com design moderno e adequado ao ambiente urbano, eles melhoram significativamente o aspecto visual da cidade, tornando-a mais acolhedora tanto para residentes quanto para turistas.

SECOM/PMP