Presidente Biden diz que Trump foi imprudente por declarar que o veredicto de culpado foi fraudado

46 falou com a mídia na sexta-feira – onde abordou principalmente a situação em Israel-Gaza – mas logo de cara ele concordou com a condenação de DT na quinta-feira… onde foi encontrado culpado de 34 acusações criminais por falsificar registros comerciais.

Joe mergulhou de cabeça… dizendo que ninguém estava acima da lei e que Trump teve um julgamento justo, assim como todos os outros no país… apesar do ex-Prez afirmar veementemente que recebeu um acordo injusto.

Sobre a questão de Trump culpar Biden e a sua administração pelo caso do dinheiro secreto que foi instaurado em primeiro lugar – sugerindo que se tratava de perseguição política – JB observou que nada poderia estar mais longe da verdade… apontando que este era um caso estatal, e não federal.

Joe diz que o júri ouviu as evidências e tomou uma decisão… passando a dizer que Trump dizer ao mundo que a solução estava pronta é incrivelmente perigoso, para não mencionar irresponsável como líder. Ele diz que vai contra a democracia e a justiça… e que o veredicto deve ser respeitado.

Trump também falou sobre seu veredicto histórico, ao se dirigir à multidão do lado de fora do tribunal… onde chamou o julgamento de “fraudado”. Ele subiu ao pódio na sexta-feira também para sua própria coletiva de imprensa … onde ele condenou ainda mais o veredicto, expondo todas as suas queixas.