Presidente Biden oferece jantar na Casa Branca para Prez queniano, apresentação de Brad Paisley

Pres. Joe Biden e primeira-dama Jill Biden transformou a Casa Branca no local mais badalado da cidade com um jantar de Estado chique para o presidente queniano Guilherme Ruto e a esposa dele Rachel .

Era uma lista de convidados e tanto, com Sean Penn conseguindo um convite e até um guitarrista Don McLean abrindo caminho para a mixagem no jantar de quinta-feira – com ninguém menos que uma estrela da música country Brad Paisley subindo ao palco para manter a festa.

Para a sobremesa, eles prepararam uma cesta caseira de chocolate branco recheada com pasta de nectarina, finalizada com as bandeiras dos EUA e do Quênia estampadas na capa para dar um toque patriótico, é claro!