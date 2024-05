Presidente do Besiktas diz que clube está em negociações para contratar José Mourinho

José Mourinho está sem emprego desde que foi despedido pela Roma em janeiro. Valerio Pennicino/Getty Images

O Besiktas está em negociações para contratar o técnico José Mourinho e o internacional argentino Ángel Di María, de acordo com o vice-presidente do clube turco, Huseyin Yucel.

Mourinho, de 61 anos, está desempregado desde que foi demitido pela Roma em janeiro.

O Besiktas separou-se do ex-técnico de Portugal, Fernando Santos, em abril, após o mau momento da equipe e nomeou o ex-técnico de jovens Halim Okta como técnico interino até o final da temporada.

“Há cerca de um mês conheci José Mourinho em Istambul e ele ouviu a nossa oferta”, disse Yucel à TGRT Haber TV.

“Ele disse que iria pensar sobre isso e nos dar uma resposta. Ele respondeu depois de um tempo e disse que gostaria de se encontrar novamente na Itália na próxima semana.

“Nós [have] atendeu às expectativas financeiras de Mourinho. Estamos preparados para satisfazer suas demandas salariais. Avaliaremos sua contratação junto à diretoria. Se chegarmos a um acordo com Mourinho, recomendaremos que ele inclua [ex-Besiktas player] Ricardo Quaresma no [coaching] equipe.”

O Besiktas, que está em quinto lugar na Super Lig turca a uma rodada do fim e enfrenta o Trabzonspor na final da Copa da Turquia na quinta-feira, também quer contratar Di María neste verão.