Presidente francês pede ao Real Madrid que deixe Mbappé jogar nos Jogos Olímpicos

Abra reações estendidas

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse no sábado que espera que Kylian Mbappé jogue nos Jogos Olímpicos de Paris deste ano.

O atacante francês confirmou na sexta-feira que deixaria o Paris Saint-Germain e está fortemente ligado à transferência para o Real Madrid.

“Não tenho nenhum comentário específico a fazer além do fato de que conto com o Real Madrid para liberar Kylian para os Jogos Olímpicos, para que ele possa jogar pela seleção francesa”, disse Macron em um vídeo postado em sua conta no X.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

Macron fez uma declaração semelhante no mês passado, dizendo na altura: “Penso que os clubes europeus precisam de jogar o jogo para que possamos dar um grande espectáculo”.

Mbappé disse que queria jogar nas Olimpíadas em entrevista coletiva antes do jogo da França contra a Alemanha, em março, embora tenha acrescentado que “isso não depende de mim”.

Mbappe, de 25 anos, jogou 77 vezes pela França e marcou um gol na final da Copa do Mundo de 2018 contra a Croácia para ajudar seu time a conquistar o troféu.