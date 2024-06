Prévia do UFC 302: Dustin Poirier realmente terminará sua história contra Islam Makhachev?

A provável última chance de Dustin Poirier de conquistar o ouro indiscutível do UFC finalmente chegou. Será que ele realmente terminará sua história contra o número 1 do peso por peso, Islam Makhachev, no UFC 302?

Junte-se a Shaun Al-Shatti, Jed Meshew, Alexander K. Lee e E. Casey Leydon enquanto visualizamos o UFC 302, Makhachev x Poirier, Sean Strickland x Paulo Costa e muito mais. Onde uma virada de Poirier estaria entre os momentos de bem-estar de todos os tempos do MMA e como o legado de Poirier no panteão dos leves mudaria se ele conseguisse o improvável? O que está em jogo para Makhachev, que pode igualar a marca de todos os tempos do UFC em defesas consecutivas de título dos leves com uma vitória? Antes da noite de sábado, mergulhamos profundamente em todos os ângulos das lutas em destaque do UFC 302, fazemos escolhas e previsões, respondemos às perguntas dos fãs e muito mais.

Veja o show de prévia do UFC 302 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.