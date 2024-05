Primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fiko, baleado, condição com risco de vida

O primeiro-ministro da Eslováquia foi baleado várias vezes esta manhã enquanto as câmeras rodavam… e sua condição é aparentemente terrível.

Roberto Fico – que se tornou primeiro-ministro do país da Europa Central pela terceira vez no ano passado – compareceu a uma reunião do governo na cidade de Handlová quando alguém na multidão que esperava para cumprimentar o primeiro-ministro disparou vários tiros.