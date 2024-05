Principais tendências dos playoffs dos Oilers, à medida que as finais da Conferência Oeste se aproximam

Os Edmonton Oilers estão de volta às finais da Conferência Oeste, depois de derrotar o Vancouver Canucks por 3 a 2 no jogo 7 da série da segunda rodada.

A vitória de Edmonton marca um confronto com o Dallas Stars, que derrotou o Colorado Avalanche em seis jogos.

Aqui estão as principais conclusões da corrida dos Oilers até agora e como eles se comparam aos Stars na próxima rodada:

Ambas as equipes especiais dos Oilers estão se mostrando elite

É possível que o que os Canucks fizeram nos Jogos 5 e 6 tenha fornecido uma espécie de plano de como pelo menos desacelerar o jogo de poder dos Oilers. Mas mesmo assim, os Oilers usaram esta pós-temporada para mostrar mais uma vez porque têm sido uma das principais unidades de power-play na NHL nas últimas temporadas.

Chegando ao jogo 7, os Oilers tinham a melhor unidade de power-play da NHL, com uma taxa de sucesso de 36,8%, impulsionada por Leon Draisaitl marcando seis de seus 14 gols, enquanto Connor McDavid deu 10 assistências.

Mas para quem pensa que o jogo de poder é a única vantagem dos Oilers em times especiais, adivinhe novamente. O pênalti dos Oilers também foi o melhor da NHL nesta pós-temporada, já que teve uma taxa de sucesso de mais de 90%. Mattias Ekholm, Vincent Desharnais, Mattias Janmark e Ryan Nugent-Hopkins estão todos desempenhando papéis vitais na ancoragem da morte, registrando mais de 20 minutos nessas sequências short-handed nesta pós-temporada.

Que diferença um ano faz

Volte ao que aconteceu com os Oilers quando foram eliminados na segunda rodada da temporada passada.

Entre os problemas que enfrentaram estava encontrar consistência defensiva. Eles permitiram o sexto maior número de gols por jogo (3,50), o oitavo maior número de chutes por jogo (31,5) e tiveram uma média de pênaltis (75,6%).

Uma das questões enfrentadas pelos Oilers no início da entressafra foi ver quais lições eles aprenderiam com sua eliminação no segundo turno.

Com a chegada do técnico Kris Knoblauch na temporada, os Oilers encontraram consistência defensiva e ela foi transportada para os playoffs. Entrando no jogo 7, os Oilers permitiram o nono maior número de gols por jogo, com 2,82, enquanto permitiram o menor número de chutes por jogo, com 21,2. E como mencionado anteriormente, seu pênalti está em primeiro lugar nesta pós-temporada.

Como Stuart Skinner se apresentará no grande palco?

Nenhum Oiler chegou nesta pós-temporada enfrentando mais questões do que Skinner, e esta será a maior série de sua carreira. Ele foi eliminado nos últimos três jogos após a eliminação na segunda rodada no ano passado, com a ideia de que suas atuações são fundamentais para o sucesso dos Oilers.

Depois de ser puxado no jogo 3 contra os Canucks, Skinner voltou no jogo 6 e parou todos os arremessos, exceto um, na vitória de seu time empatando a série.

Mas como Skinner se sairá agora que está enfrentando um time que teve a menor média de arremessos nos playoffs para um que está com a segunda maior média (atrás dos próprios Oilers)? Lembre-se de que o goleiro contra o qual ele está competindo – Jake Oettinger – é o favorito de Conn Smythe e está entre os três primeiros em várias categorias.

O foco está diretamente em Skinner.

Stuart Skinner teve altos e baixos nesta pós-temporada. Qual versão aparecerá contra os Stars? Imagens de Codie McLachlan / Getty

A pontuação secundária dos Oilers aparecerá nas finais da conferência?

Evan Bouchard, Zach Hyman, Draisaitl e McDavid marcaram 64% dos gols dos Oilers nos últimos playoffs. Este ano, esse quarteto se combinou para marcar 66% dos gols dos Oilers no Jogo 7. Embora McDavid tenha marcado apenas dois desses gols, isso levanta questões sobre o que os Oilers podem fazer para encontrar pontuação secundária e terciária contra um time dos Stars. isso fez com que todos, exceto um jogador, registrassem um ponto durante esses playoffs.

A escalação dos últimos seis que os Oilers usaram no jogo 7 combinou para marcar dois gols, ambos pertencentes a Warren Foegele e Mattias Janmark. É um contraste chocante, considerando que a terceira dupla defensiva dos Oilers, Codi Ceci e Brett Kulak, marcou dois gols, com Ceci marcando no jogo 7 para aumentar esse total para três.

Como os Oilers enfrentam as estrelas

Recorde da temporada regular contra DAL: 1-2-0

Um time é o mais prolífico nesses playoffs, enquanto o outro tem sido um dos melhores na prevenção de gols ao longo da pós-temporada.

Este é apenas um dos prismas através dos quais as finais da conferência Oilers-Stars podem ser visualizadas.

Embora a pontuação continue sendo uma marca registrada dos Oilers, eles usaram esses playoffs para mostrar que sua estrutura defensiva também pode gerar resultados. Continuar a confiar nesses princípios pode ser útil contra um time Stars que também é capaz de vencer jogos de várias maneiras.

E se Skinner puder fornecer o tipo de estabilidade na rede que possa pelo menos igualar Oettinger? Isso poderia ser suficiente para levar os Oilers à final da Stanley Cup pela primeira vez desde 2006.