Príncipe William e Kate Middleton enfrentam enormes desafios após diagnóstico de câncer

Amaia Arrietaconhecida por seus designs clássicos de roupas infantis, se encontra em uma situação difícil após comentários sinceros sobre Kate Middleton saúde.

Arrieta, que mantém um relacionamento profissional de longa data com o casal realconhecida por sua elegância na indumentária, falou recentemente abertamente sobre sua preocupação com o bem-estar do casal real.

Os laços únicos entre os membros da família real e os seus designers de roupas têm sido historicamente significativos. Uma relação notável foi entre Rainha Elizabeth e sua figurinista, Angela Kelly, que atuou como guardião até mesmo de familiares que buscavam uma audiência com Sua Majestade.

A estreita companhia de Kelly com a Rainha durante seus últimos anos ilustra as profundas conexões formadas neste reino. Até O relacionamento do Príncipe Harry com sua avó foi brevemente tenso devido ao acesso a uma tiara para Meghandestacando a importância dessas associações.

Formou-se um relacionamento que agora está em perigo

Da mesma forma, desenvolveu-se um relacionamento estreito entre William, Kate e Amaia Arrietao talentoso designer por trás do renomado Etiqueta final.Reflexões de Arrieta no Daily Telegraph sobre os desafios atuais do casal real oferecem um vislumbre da dinâmica pessoal dentro do círculo real.

“Estou com o coração partido no momento, acho que eles estão passando por um inferno, espero que voltem. É muito pessoal”, detalhou.

Esses sentimentos sinceros, particularmente no que diz respeito A saúde de Kate, pode levantar sobrancelhas dentro do palácio, dada a recente ênfase da família na privacidade. No entanto, muitas vezes são feitas concessões para indivíduos dentro do departamento de guarda-roupa, como demonstrado por Publicações autorizadas de Angela Kelly sobre seu mandato com a Rainha.

Interessantemente, Laços de Arrieta à família real remonta a Jessie Webb, ex-babá de William e Harryque ajudou Os cuidados do príncipe George uma década atrás. Arrieta agora colabora estreitamente com sua babá atual, Maria Borrallogarantindo que as crianças reais estejam impecavelmente vestidas para diversas ocasiões.

“Muitas vezes o prazo é muito apertado. Faríamos qualquer coisa por eles… as crianças sempre ficam lindas no final”, Arrieta comentou.

A foto recente do aniversário de Príncipe Luísvestindo uma camisa Amaia, ressalta ainda mais a relação duradoura entre o família real e os estimados designs de Arrieta.