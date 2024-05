Processo Jaden Rashada-Florida Gators o que saber, o que vem a seguir

Jaden Rashada, ex-quarterback recruta da ESPN 300, processou a Universidade da Flórida e o técnico Billy Napier na terça-feira. Rashada alega que foi fraudado em milhões de dólares em dinheiro para nome, imagem e semelhança.

O processo, entre outras coisas, alega que Napier prometeu ao pai do jogador um “pagamento parcial” de US$ 1 milhão após a assinatura. Rashada nunca recebeu o dinheiro e os impulsionadores nunca cumpriram o acordo, afirma o processo.

É o mais recente de uma longa saga que envolve o jogador e a escola. Agora, Rashada é o primeiro atleta universitário conhecido a processar seu treinador ou reforço devido a uma disputa sobre um acordo NIL.

O que vem por aí para Rashada e Flórida? Nossos repórteres analisam tudo.

Como chegamos aqui?

Rashada ficou em 31º lugar geral na classe de 2023 e teve uma carreira preparatória que contou com várias transferências. Sua temporada de calouro no ensino médio foi disputada na Liberty High School (Brentwood, Califórnia). Ele então se transferiu para a IMG Academy na Flórida antes de voltar para a Califórnia para jogar três temporadas na Pittsburg (Califórnia) High School. Sua decisão de ingressar na faculdade se resumiu a duas escolas na Flórida e dois grandes números NIL.

Rashada se comprometeu com os furacões de Miami em junho de 2022. O processo afirma que Rashada tinha uma promessa NIL de US$ 9,5 milhões com os Canes. Mas Rashada desistiu em novembro e imediatamente mudou para o Florida Gators e o treinador Napier. Ele assinou sua carta de intenções nacional durante o período de assinatura de dezembro. No entanto, ele não se matriculou na Flórida e sua chegada em Gainesville dependia de um contrato de quatro anos no valor de US$ 13,85 milhões NIL. Rashada pediu a liberação de sua carta de intenções quando o acordo fracassou.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

O Gator Collective, organização independente de arrecadação de fundos que na época distribuía dinheiro aos atletas da UF, foi o responsável pelo negócio. No entanto, o apoio financeiro não se concretizou e o Gator Collective rescindiu o contrato. Rashada foi dispensado de sua carta de intenções. Ele então visitou o estado do Arizona e se comprometeu a jogar pelo Sun Devils, chegando ao campus em julho de 2023.

Rashada foi titular nos dois primeiros jogos da temporada pelo Arizona State, mas uma lesão o manteve afastado durante a maior parte da temporada. Em três jogos, ele acertou 44 de 82 para 485 jardas, com quatro touchdowns e três interceptações.

Rashada entrou no portal de transferências em 18 de abril e agora está se transferindo para a Geórgia, onde terá quatro anos restantes de elegibilidade. –Tom Van Haaren

O que vem a seguir para Rashada?

A Geórgia emergiu como provável destino de transferência de Rashada logo depois que ele entrou no portal. Ele selecionou os Bulldogs em 25 de abril, com a legenda de seu anúncio no Instagram, “Competir com os MELHORES”. Em vez de disputar o cargo inicial na ASU com o emergente transferido do estado de Michigan, Sam Leavitt, Rashada entra em uma situação em que jogará atrás de Carson Beck, da Geórgia, um dos principais candidatos ao Troféu Heisman e esperançoso da NFL.

Salvo uma lesão de Beck, Rashada usará a temporada de 2024 para fins de desenvolvimento, enquanto absorve um ataque diferente sob o comando do coordenador Mike Bobo em Atenas.

Uma meta realista seria começar em 2025 para um time Bulldogs sempre na busca pelo título nacional. Ele precisaria derrotar o desafiante principal Gunner Stockton, que entra em sua terceira temporada no programa da Geórgia e ganhou uma experiência valiosa nesta primavera. Tanto Stockton quanto o novo calouro Ryan Puglisi foram classificados entre os 110 melhores recrutas da ESPN em suas respectivas classes. O técnico Kirby Smart gosta de ter quatro zagueiros bolsistas em seu elenco o tempo todo, e a equipe tem um compromisso para 2025 do recruta da ESPN 300, Ryan Montgomery.

Rashada é o quarterback mais condecorado do grupo, mas precisará se ajustar rapidamente, especialmente com Stockton à frente na curva de aprendizado. -Adam Rittenberg

Como isso afetou a Flórida em campo?

Os Gators contrataram Rashada em dezembro de 2022, antecipando que ele competiria pelo cargo inicial com o veterano Graham Mertz, que foi transferido de Wisconsin. Sem ele, o trabalho foi para Mertz, que arremessou 2.903 jardas, completou 73% de seus passes e lançou 20 passes para touchdown para três interceptações na temporada passada. Perder Rashada não ajudou Napier do ponto de vista de relações públicas, já que ele atraiu a ira da base de fãs da Flórida – especialmente depois de terminar 5-7 em 2023.

DJ Lagway é o melhor QB em potencial na turma de recrutamento de 2024. Relatório de alunos do último ano

A Flórida tinha um plano para seu futuro, já que Napier tinha um compromisso de longa data com DJ Lagway, o quarterback mais bem avaliado na classe de 2024. Lagway se comprometeu com a Flórida poucas semanas antes de Rashada assinar sua carta de intenções, e os Gators serem em uma luta massiva para manter Lagway enquanto outras escolas o perseguiam quando o dia da assinatura se aproximava em dezembro passado. Lagway disse que Clemson, USC e Texas A&M fizeram tentativas tardias, mas ele acabou assinando com os Gators e se inscreveu cedo, passando pelo futebol da primavera.

Sua decisão de vir para a Flórida foi absolutamente importante para Napier, que ainda não encontrou uma base sólida para o terceiro ano e precisava desesperadamente da assinatura de Lagway. Mertz está de volta para mais uma temporada e é o provável titular. Mas há muita coisa acontecendo nesta temporada para a Flórida e para Napier em particular. Com a abertura da temporada contra o rival Miami, os torcedores da Flórida querem ver o progresso e os resultados imediatamente. Se Mertz tiver dificuldades, não se surpreenda se os fãs começarem a clamar por Lagway. -Andreia Adelson

Os Gators poderiam enfrentar alguma repercussão da NCAA com as reivindicações de Rashada?

A NCAA alertou a Flórida há quase um ano que estava investigando alegações de que o programa de futebol havia violado as regras de recrutamento, de acordo com documentos obtidos pela Associated Press. Mark Schlabach, da ESPN, confirmou que a investigação estava relacionada ao recrutamento de Rashada.

Rashada afirma em seu processo que Napier prometeu diretamente a Rashada um pagamento de US$ 1 milhão de um reforço se ele assinasse com a Flórida, o que seria uma violação das políticas da NCAA. A NCAA penalizou o estado da Flórida e suspendeu um de seus treinadores em janeiro por se envolver em ofertas NIL feitas a um cliente em potencial.

No entanto, a NCAA enviou uma carta às suas escolas no final de fevereiro explicando que estava suspendendo todos os casos de execução abertos “envolvendo a participação de terceiros em atividades relacionadas ao NIL” depois que um juiz federal no Tennessee concedeu uma liminar que proibia a NCAA de fazer cumprir alguns de suas regras. O caso foi aberto pelo procurador-geral do Tennessee depois que a NCAA abriu uma investigação sobre as táticas de recrutamento dos Vols.

Quaisquer outras ações de fiscalização de alto nível tomadas pela NCAA – como uma penalidade para Napier ou os Gators – poderiam gerar ações judiciais adicionais num momento em que a associação permanece vulnerável ao escrutínio antitruste, o que torna improvável que quaisquer punições da NCAA possam ser em breve. -Dan Murphy