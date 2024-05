Procurador de Justiça Walber Valente assume como procurador-geral de Justiça em exercício

O Ministério Público de Alagoas (MPAL) será, a partir de hoje, até o dia 24 deste mês, chefiado pelo procurador de Justiça e subprocurador-geral Administrativo Institucional Walber Valente. Com o afastamento de Lean Araújo, que desfruta de folgas compensatórias, ele assume o comando da instituição como procurador-geral de Justiça em exercício.

Durante esta semana, de 13 a 17, o prédio-sede, localizado no Poço estará sem atendimento presencial.

Walber Valente fala sobre a nova experiência e afirma que é a continuidade de uma gestão bem alinhada.

“Eu e Lean temos uma boa sintonia e nossa gestão está bem alinhada, logo, esse período será para executar o que estiver em nosso cronograma de ações, recepcionar e analisar o que nos for encaminhado e adotar as providências cabíveis. É uma continuação. Então é o assumir uma grande responsabilidade, uma experiência nova, pois, apesar de parecer curto o prazo, o Ministério Público é proativo e, certamente, teremos muito trabalho a fazer”, afirma o procurador-geral em exercício.

Prédio-sede

O prédio-sede, onde está localizada a Procuradoria-Geral de Justiça, no bairro do Poço, em Maceió, durante o período de 13 a 17 de maio, estará com os membros,servidores e estagiários desempenhando suas atividades remotamente.

A determinação é para que possa ser feita a manutenção da subestação e, dessa forma, possa ser garantido o serviço eficaz e sem intercorrências.