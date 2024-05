Professor do Texas jogado no chão durante briga selvagem na escola, vídeo

Uma professora do Texas tentou acabar com uma briga entre alunos da escola… mas acabou sendo agredida de forma grave!

Confira este vídeo que está circulando nas redes sociais… ele começa com dois meninos brigando em uma sala de aula na Hurshel Antwine Middle School, em El Paso, na segunda-feira.

De repente, o rebatedor joga o professor com força no chão enquanto a maioria de seus colegas – que estão olhando – reagem com gritos enquanto um deles apenas ri.