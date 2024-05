Programa Bate Coração é destaque em sessão da Câmara Municipal de Penedo

O Programa Bate Coração, implantado na UPA de Penedo há dois meses, foi destaque na sessão da Câmara Municipal de Penedo nesta quinta-feira, 02. Atendendo a solicitação do vereador Sargento Marival, a Diretora Clínica da UPA, Dra. Stephanie Passos, apresentou o programa e sanou as dúvidas dos edis.

O Programa Bate Coração foi criado para atender pacientes que chegam com sintomas de infarto, proporcionando maior agilidade de atendimento e encaminhamento, se for o caso, para o Hospital do Coração, em Maceió, via Serviço Aeromédico do SAMU.

“Eu tenho orgulho de dizer que a equipe da UPA de Penedo está muito bem preparada. Nós tivemos um treinamento muito árduo para capacitar enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos para que todos pudessem estar muito bem aliados nesse protocolo de atendimento para salvar vidas. Acredito que se não tivéssemos uma equipe muito bem preparada, não teríamos esses resultados positivos”, disse a Dra. Stephanie Passos.

O Programa Bate Coração é uma iniciativa do Governo de Alagoas, criado na gestão Paulo Dantas, e viabilizado por meio da Sesau, pasta administrada por Gustavo Pontes, ambos parceiros de primeira linha de Penedo.

Em Penedo, o serviço que salva vidas é feito em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), iniciativa elogiada pelos vereadores que, graças a apresentação da Dra. Stephanie, compreenderam a importância de reduzir o índice de mortalidade causado por infarto através do protocolo que emprega telemedicina e transferência do paciente, da forma mais rápida possível, para o hospital de referência.

“Quero parabenizar a Dra. Stephanie e a toda a equipe médica da UPA que não mede esforços para realizar atendimentos em Penedo. O objetivo de chamar a senhora aqui foi para mostrar que o programa funciona e que as coisas estão realmente diferentes na UPA. Agora entendemos como o Programa Bate Coração funciona e que Penedo está à frente de muitos municípios do estado”, destacou o vereador Sargento Marival.

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social midia SEMS