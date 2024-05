Programa Cegonha Penedense já beneficiou 371 gestantes

A Prefeitura de Penedo realizou a entrega de 94 kits enxoval para gestantes beneficiadas pelo Programa Cegonha Penedense. Com a entrega realizada nesta quinta-feira, 23, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) já beneficiou 371 gestantes.

“Quero parabenizar todas as gestantes que garantiram mais saúde para elas e para os bebês com a realização do acompanhamento pré-natal. Elas foram em todas as consultas, seguiram as recomendações das enfermeiras, atendimento com nutricionista e atenderam ao chamado do agente de saúde. Tenho certeza que, por causa disso, nascerá um bebê com muita saúde”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

O Cegonha Penedense garante mais saúde e conforto para mamães e bebês, além de enxoval completo para mulheres no 8º mês de gestação, desde que estejam acompanhamento pré-natal em dia, realizado em posto de saúde do município.

“É muito importante essa fase que vocês gestantes estão chegando, depois de terem passado pelo acompanhamento de um médico. Isso dá a certeza que está tudo sob controle e que terão filhos saudáveis. O Cegonha Penedense é um dos programas mais lindos da nossa gestão porque a gente incentiva as mães a fazerem o pré-natal”, declarou o Prefeito Ronaldo Lopes.

Além da entrega, o evento teve o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) e da Secretaria Municipal da Mulher (SEMU), oferecendo ainda pintura nas barrigas, limpeza de pele, penteados e maquiagem.

Para ser incluída a gestante deve atender os seguintes pré-requisitos:

Estar no 3º trimestre de gestação

Ter iniciado o pré-natal até a 10ª semana de gestação

Ter feito pelo menos 7 consultas de pré-natal

Teste laboratorial de Sífilis, HIV e Hepatites B e C

Exames laboratoriais obrigatórios para o período de gestação

Consulta odontológica

USG gestacional obstétrica

Estar com esquema vacinal completo

Texto Gabriela Flores – jornalista e social midia SEMS Penedo

Fotos Deywisson Duarte – SECOM PMP