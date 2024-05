Programa Melhor em Casa começa a funcionar no Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes

O Programa Melhor em Casa passa a funcionar, com sua coordenação, no Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes a partir desta sexta-feira, 17. O investimento do governo Ronaldo Lopes inaugurado recentemente também é o local de outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

As pessoas que residem em Penedo e quiserem saber mais a respeito do Melhor em Casa e tirar as dúvidas sobre acesso ao programa, podem procurar a equipe no novo local de trabalho, localizado na Avenida Wanderley, onde funcionou o hospital Semep.

Vale lembrar que os atendimentos do programa desenvolvido pela Secretaria de Saúde de Penedo são feitos no domicílio do paciente e a inclusão no Melhor em Casa é solicitada pelo médico do posto de saúde.

Porém, caso seja necessário, será realizado um atendimento especial com o cuidador do paciente acamado, feito por assistente social e psicóloga ou ainda com a coordenação da nova ala do Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes.

Em sua nova sede, o Melhor em Casa recebeu computadores e equipamentos para a equipe multiprofissional que também ganhou novos uniformes para melhor atender aos pacientes nas áreas de nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia e enfermagem.

Os atendimentos do Centro de Apoio Oncológico, do Centro de Saúde da Mulher e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) já estão sedo realizados no Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes. Em breve, as especialidades médicas ofertadas no Centro de Saúde III (antigo Sesp) estarão migrando para o local, assim como o Laboratório Municipal.

