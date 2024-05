Programação dos Jogos de Ação de Graças da NFL 2024: Quem jogará os jogos do feriado deste ano?

TOs Jogos de Ação de Graças da NFL são uma tradição que se mantém por muitas gerações, quase desde o início da NFL. Uma tradição que começou em 1920, a National Football League disputa jogos no Dia de Ação de Graças como parte de um padrão histórico de jogos de futebol universitário durante e próximo ao feriado. Tradicionalmente, esses jogos incluem um jogo com time fixo desde 1934, e um segundo jogo organizado por outra franquia desde 1966. Mas desde 2006, tivemos um terceiro jogo do Dia de Ação de Graças no horário nobre, mas este não tem times fixos. Contaremos tudo sobre as duas equipes que se fixaram nos dois primeiros jogos e seus participantes mais normais. A nova programação da temporada da NFL será lançada oficialmente às 20h, horário do leste dos EUA.

As líderes de torcida do Dallas Cowboys ficam festivas como o Papai Noel, gerando frenesi nas redes sociaisTwitter

Quais são os dois times escolhidos para os jogos do Dia de Ação de Graças da NFL?

Existem duas franquias específicas da NFL que já têm vaga nos jogos do Dia de Ação de Graças, elas fizeram deste feriado uma tradição para todos os fãs de futebol de suas respectivas cidades. O Leões de Detroit são os que fazem parte desta tradição há mais tempo, desde 1934. Uma segunda equipa foi acrescentada à lista fixa em 1966, estamos a falar do Dallas Cowboys. Nos 40 anos seguintes, essas duas equipes lideraram os jogos do Dia de Ação de Graças até 2006. Seus rivais mais regulares foram os Chicago Bears, Buffalo Bills, Green Bay Packers, New York Giants, Philadelphia Eagles, Minnesota Vikingsentre outros.

No que diz respeito ao terceiro jogo, as equipas que participam neste horário nobre são jogos do Dia de Ação de Graças. Hoever, um dos times mais ativos neste terceiro jogo de férias foi o San Francisco 49ers. Embora a seleção seja aleatória neste terceiro jogo, uma nova temporada passará pela mesma dinâmica. Mais tarde, na quarta-feira, 15 de maio. Veremos os jogos do Dia de Ação de Graças abaixo.