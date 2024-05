Proprietários de Manchester City e Girona recebem opções de liberação da UCL

Os investidores de Abu Dhabi no Manchester City e no Girona receberam da UEFA opções de desinvestimento para permitir que ambos competissem na Liga dos Campeões na próxima temporada, cumprindo as regras de integridade para equipas que partilham proprietários.

O Girona fez uma campanha impressionante até chegar aos quatro primeiros lugares garantidos na LaLiga espanhola, com três jogadores importantes emprestados ou vendidos por influência do Man City, incluindo a estrela brasileira Sávio.

O Girona, também de propriedade parcial do irmão do técnico do Man City, Pep Guardiola, entrará pela primeira vez na competição europeia de elite. O City conquistou o título da Liga dos Campeões de 2023 e terminará entre os dois primeiros da Premier League inglesa.

Mas as equipas testaram severamente as regras da UEFA sobre a propriedade de vários clubes, que protegem contra o conluio nos jogos.

O não cumprimento das regras da UEFA com uma proposta até 3 de junho deverá fazer com que um dos dois times, provavelmente o Girona, seja rebaixado para a segunda divisão da Liga Europa. A equipe que terminar em primeiro lugar no campeonato nacional terá prioridade.

Os jogadores do Girona comemoram a vitória histórica sobre o Barcelona. Foto de Alex Caparros/Getty Images

De acordo com um documento da UEFA visto na terça-feira pela Associated Press, duas opções estão abertas ao City Football Group, a operação criada em Abu Dhabi com participações em 13 clubes em todo o mundo, incluindo 100% do Man City e 47% do Girona.

A CFG poderia resolver o problema vendendo ações a um terceiro independente que reduzisse uma participação acionária para menos de 30%, ou transferindo todas as ações de um clube para um fundo cego supervisionado por um painel nomeado pela UEFA.

O administrador poderia ser escolhido pela CFG num modelo aprovado pela UEFA que se aplicou esta temporada num acordo de conformidade entre AC Milan, Toulouse e o seu investidor norte-americano Red Bird Capital.

A questão da propriedade multiclubes da UEFA e da CFG surgiu desde o início rápido do Girona na liderança da liga, em Setembro.

A UEFA recusou-se a comentar durante toda a temporada, enquanto se aguarda a confirmação da qualificação do Girona para a Liga dos Campeões este mês. A UEFA também não comentou sobre uma possível questão pendente com as participações acionárias e influência de Jim Ratcliffe no Manchester United e no Nice – ambos poderiam se classificar para a próxima Liga Europa.

Na terça-feira, o painel de monitorização das finanças dos clubes da UEFA escreveu às partes interessadas do futebol para esclarecer as actualizações das suas regras multi-clubes para a entrada nas competições europeias de clubes, que foram elaboradas pela primeira vez na época 1998-99.

Man City e Girona foram questionados sobre o fato de o CFG ter “influência decisiva” sobre ambos porque a operação de Abu Dhabi detém pelo menos 30% das ações de ambos e por causa das negociações de transferência dos clubes nesta temporada.

O Girona parecia cumprir os critérios do painel da UEFA para clubes que “transferiram, permanente ou temporariamente, três ou mais jogadores para o outro clube, directa ou indirectamente através de partes relacionadas, durante a temporada”.

O Girona tem em seu elenco dois jogadores que pertencem a outros clubes do CFG: o lateral-direito Yan Couto, emprestado pelo Man City, e o ala Sávio, emprestado pelo clube francês Troyes.

Sávio é a revelação da temporada na Espanha. Seus dribles e velocidade na lateral esquerda causaram confusão nas defesas adversárias.

O jogador de 20 anos marcou 10 vezes e é um dos melhores assistentes do campeonato, com nove passes para gols. A transferência definitiva de Sávio no final da temporada para o Man City, anunciada em fevereiro, não deve ser afetada por nenhuma decisão da UEFA.

Couto tem se destacado no ataque como lateral-direito, com oito assistências.

Depois de ser emprestado ao Girona, o meio-campista venezuelano Yangel Herrera foi vendido pelo City ao clube irmão em julho passado.

O Man City foi comprado em 2008 pelo xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e membro da família real de Abu Dhabi.

O CFG foi formado cinco anos depois, com o Man City, agora campeão da Premier League pela primeira vez, atuando como o principal clube de um portfólio mundial que logo continha times de vários continentes.

Primeiro veio o New York City FC em 2013, depois o Melbourne City na A-League da Austrália, o Girona na Espanha, o Yokohama F. Marinos no Japão, o Sichuan Jiuniu FC na China, o Club Atletico Torque no Uruguai e o Mumbai City na Índia juntaram-se ao grupo, que também tinha um “acordo de colaboração” com o time venezuelano Atlético Venezuela.

O CFG comprou o Girona em 2017, semanas depois de ter sido promovido à primeira divisão espanhola pela primeira vez. Pere Guardiola comprou uma participação que hoje é de 16%.

Nos últimos anos, o CFG adquiriu participações nos clubes europeus Lommel na Bélgica, Palermo na Itália e Troyes.

O conjunto de clubes do CFG é um dos mais extensos grupos multiclubes numa tendência global crescente que a própria UEFA alertou que representa riscos para a indústria do futebol.

Os críticos dizem que isso pode permitir o conluio nos jogos e no mercado de transferências e ajudar os clubes de primeira linha a distribuir e disfarçar seus custos para ajudar a cumprir as regras de monitoramento financeiro.