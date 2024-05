Proprietários do 76ers compram até 2.000 ingressos para o jogo 6 contra os Knicks para evitar outra invasão em Nova York

Após 50 anos de espera, torcedores do New York Knicks estão profundamente esperançosos de que seu time possa avançar nos playoffs e pelo menos retornar às finais da NBA pela primeira vez desde 1999. Isso se refletiu quando Fãs de Nova York invadiram o Wells Fargo Centercasa do Philadelphia 76ers, para os jogos 3 e 4 da série da primeira rodada da Conferência Leste.

Antecipando esta situação, os donos do 76ers compraram ingressos para o Jogo 6 da sérieque se disputa esta noite na ‘Cidade do Amor Fraterno’ e é crucial para a equipa da casa, umEles precisam urgentemente de uma vitória para forçar o Jogo 7 a decidir a série, depois que NY assumiu a liderança por 3-1 ao vencer o Jogo 4precisamente como o visitante.

Os proprietários dos 76ers, juntamente com o ex-acionista minoritário Michael Rubin, não estão deixando pedra sobre pedra para evitar uma repetição da invasão dos torcedores dos Knicks. O plano deles é criar um ambiente no Wells Fargo Center que favoreça fortemente o time da casa. Como parte desse esforço, eles compraram ingressos para o jogo desta noite, na esperança de impedir a invasão e garantir a vitória dos Sixers.

Knicks invadiram a Filadélfia

No jogo 4 da série, a presença avassaladora dos torcedores dos Knicks, graças à proximidade das duas cidades, teve um papel significativo. O apoio deles estimulou os Knicks a uma vitória de retorno, conquistando a vitória como visitantes e colocando os Sixers em uma situação difícil. Esta reviravolta levou a estrela central do time, Joel Embiid, a expressar sua decepção com a falta de apoio de seus próprios torcedores.

Rubin anunciou na quarta-feira que conversou com os proprietários dos times – Josh Harris, David Blitzer e David Adelman – para comprar ‘mais de 2.000 ingressos para o Jogo 6’, que seriam entregues a “socorristas, profissionais de saúde e outros locais”. Organizações sediadas na Filadélfia” como um reconhecimento ao seu trabalho.

Enquanto isso, com um vídeo postado na quarta-feira na conta oficial do Instagram dos 76ers mostrou como distribuíam ingressos aos torcedores nas ruas da Filadélfia.

Por outro lado, a técnica da seleção feminina da Carolina do Sul, Dawn Staley, nativa da Filadélfia e torcedora dos Sixers, pediu aos fãs em suas redes sociais que comparecessem à arena e aos detentores de ingressos para a temporada do time que não vendessem seus ingressos para o Jogo 6.