Proprietários do UFC abordam preocupações sobre o novo acordo de TV, o futuro dos programas APEX do UFC e o fato de The Sphere estar ‘pronto’

Grande parte do foco em relação ao futuro do UFC em 2024 – e além – provavelmente está no próximo acordo de direitos de transmissão, com negociações previstas para serem abertas ainda este ano.

O atual acordo de transmissão do UFC com a ESPN vai até 2025, mas tem havido muita especulação sobre se a promoção retornará ou não à empresa de propriedade da Disney para outro acordo exclusivo, ou talvez dividirá um pacote entre várias redes semelhantes a outros esportes importantes. ligas como a NFL.

Em teleconferência financeira na quarta-feira, o presidente da TKO Group Holdings, Mark Shapiro, continuou elogiando o relacionamento que o UFC mantém com a ESPN, mas também admitiu que é impossível não ouvir todas as ofertas disponíveis.

Notavelmente, a WWE, que também é propriedade da TKO, assinou novos acordos de direitos de transmissão que começam em 2024, com ambos os principais programas da organização – Cru e Esmagar – mudança para novos pontos de venda. Isso não significa necessariamente que o UFC esteja destinado a fazer o mesmo, mas o novo acordo de direitos de transmissão quase certamente atrairá numerosos potenciais pretendentes.

“No que diz respeito a múltiplos parceiros, um só parceiro, veremos o que acontece quando chegarmos lá”, disse Shapiro. “Nossa janela abre em meados de janeiro, é uma janela de três meses com o UFC e a Walt Disney Company. Eles são um ótimo parceiro. Eles são a melhor máquina de marketing do ramo e são a estreia número 1, destino automático para fãs de esportes em todos os lugares, certamente nos EUA. Esse é o primeiro balcão, é a opção certa quando se trata de procurar eventos esportivos.

“Não queremos fugir deles. Não queremos reduzir nossos compromissos, mas ao mesmo tempo temos uma janela, vamos ouvir, conversar e fazer o que for melhor para o UFC daqui para frente.”

No que diz respeito aos preços, os analistas de Wall Street prevêem que o UFC poderia ganhar o dobro do seu contrato atual com a ESPN em um novo acordo de direitos de transmissão. A NBA também está no meio de negociações para um novo contrato de TV que deverá ofuscar por uma ampla margem o acordo anterior da liga de basquete.

Apesar de todas as maneiras pelas quais os acordos de direitos esportivos deveriam sofrer devido ao aumento dos custos, Shapiro disse que os resultados das negociações recentes provaram ser diferentes.

“Francamente, eu diria que, desde a época em que dirigia a programação na ESPN – e lembre-se de que saí há quase 19 anos, em 2005 – tenho ouvido falar sobre o declínio no valor dos direitos esportivos”, disse Shapiro. . “Que estamos atingindo o teto, estamos chegando perto, as pessoas estão ficando nervosas, estão avaliando isso. E, obviamente, ao fazer o Cru renovações e o Esmagar renovações com Nick Khan e Ari [Emanuel], tivemos muita resistência a isso. Francamente, para onde quer que você olhe, está escrito o contrário.

“O acordo da NCAA foi um acordo forte para todos os direitos, incluindo os esportes femininos. O acordo da NASCAR foi um acordo forte. O Esmagar o acordo de mudança para a NBC é um acordo forte. Netflix nunca entrou no esporte e agora Cru existe com ‘entretenimento esportivo’ é um negócio forte. E na NBA, todo mundo riu quando [NBA commissioner] Adão [Silver] disse que poderia conseguir 3x [as much as the previous deal]ou se não riram, duvidaram – e quando tudo isso estiver dito e feito, ele estará perto de 3x.

“Isso é o que acontece quando você tem quatro licitantes na mesa, no mínimo, e tem uma propriedade esportiva premium como a NBA. Vemos o UFC como um produto esportivo premium com grande crescimento pela frente. Sentimo-nos bem com o pacote potencial que teremos e vemos que a procura por desportos ao vivo está a ultrapassar a oferta de conteúdos desportivos premium.”

Shapiro acredita que o UFC continua sendo um produto importante para a ESPN – ou qualquer outra rede – por causa do valor que a promoção representa como um esporte o ano todo com uma base de fãs leais.

“O melhor do UFC, não vamos esquecer, não é apenas um produto de volume”, disse Shapiro. “Na verdade, não é realmente um produto de volume. É um produto de volume premium. Mais ou menos como a NFL costumava ser antes Quinta à noite futebol. Francamente, eram noites de domingo e segunda-feira. Foi impulsionado pela escassez. Acho que o UFC se beneficia da mesma forma.

“Também somos ao mesmo tempo uma ferramenta de aquisição de assinantes e um antídoto para a rotatividade. Somos atraentes tanto para o digital quanto para o linear e funcionamos o ano todo. Estamos otimistas com o pacote potencial que teremos.”

O Futuro dos Eventos no UFC APEX

Durante a pandemia global, o UFC conseguiu retornar rapidamente, comprometendo-se a realizar eventos que não contassem com multidões, em um esforço para reduzir a propagação do COVID-19. Isso fez com que o UFC APEX se tornasse o lar da maioria dos eventos, mas mesmo depois do fim da pandemia, a promoção continuou a colocar cards lá regularmente.

Dos 14 eventos realizados até o momento em 2024, o UFC se dividiu igualmente, com sete cards sendo realizados em arenas com grande público presente e sete cards realizados no UFC APEX. Na quarta-feira, o diretor financeiro do TKO, Andrew Schleimer, abordou por que é altamente improvável que os shows APEX do UFC acabem tão cedo.

“Acho que o que você viu desde que saímos do COVID, realizamos uma quantidade significativa de eventos fora do UFC APEX, e aqueles que realizamos em nosso campus em Las Vegas, esses números caíram significativamente, ”Schleimer disse. “Dito isso, trazer eventos para a estrada tem tanto a ver com aumentar nossa base de fãs quanto com gerar renda. É também garantir que mantemos certas margens e perfil de lucratividade, e há uma análise de custo-benefício para nós que vemos os custos de oportunidade de realizar eventos no mercado interno, internacional e realizá-los na APEX.

“O que fazemos em qualquer ciclo orçamentário, como tenho certeza de que vocês podem perceber, é determinar a combinação certa. Não apenas para gerar receita de primeira linha, mas para garantir lucratividade. Esses eventos APEX têm a estrutura de custo mais baixo para realizá-los em nossa casa, em Las Vegas. Não creio que tenhamos encontrado a combinação perfeita ainda, mas tenha certeza de que estamos analisando os números e trabalhando para isso.”

Dito isto, Shapiro disse que o ideal é que o UFC sempre viaje e leve eventos para arenas ao redor do mundo, mesmo que o UFC APEX continue sendo um mal necessário para o futuro.

“Se vamos errar por um lado, vamos errar por pegar a estrada”, disse Shapiro. “Dana White construiu o UFC, Lawrence Epstein e os Fertittas, [by] saindo, de cidade em cidade, de região em região, [direct market access] para [direct market access] e tocar o consumidor. Apresentar um novo esporte para uma base de fãs global e estar lá, não há substituto para isso.”

A esfera é uma e está pronta

O UFC chega ao Sphere em Las Vegas pela primeira vez em setembro, mas não espere que se torne um evento anual.

A enorme estrutura, com telas de LED envolventes e capacidade para mais de 18.000 lugares, não foi necessariamente construída para abrigar eventos esportivos ao vivo, mas o CEO do UFC, Dana White, foi inflexível em segurar um cartão ali, que é exatamente o que vai acontecer no 14 de setembro com UFC 306.

White brincou que fazer um show no Sphere será um empreendimento caro, e é por isso que parece que o card de setembro pode ser a única chance para alguém ver as lutas do UFC no local de última geração.

“The Sphere em setembro, UFC 306, embora seja um evento caro de se realizar, só para constar”, disse Shapiro sobre o card. “Isso não é um evento normal. A Esfera é a Esfera e não foi necessariamente construída para eventos do UFC.

“Vai ser um e pronto. Faremos um e pronto. Isso é o que Dana White nos disse e ele vai tornar isso ainda mais especial.”

Shapiro também confirmou que o UFC está planejando um card no Madison Square Garden, em Nova York, no outono, embora a data exata ainda não tenha sido determinada.

Expansão Potencial

Uma última observação que vale a pena mencionar: a TKO recentemente fez uma oferta para comprar o Moto GP – Grande Prêmio de motociclismo – mas a empresa acabou perdendo para a Liberty Media, a organização que já possui as corridas de F1.

Embora o acordo não tenha sido concretizado, a TKO planeia permanecer agressiva quando se trata de uma possível expansão para novas áreas, seja corridas ou outro desporto que possa atrair interesse ao lado do UFC e da WWE.

“Esperamos gerar níveis significativos de caixa livre anualmente”, disse Shapiro. “Esperamos ter uma capacidade financeira significativa e crescente como resultado disso, e pretendemos ser criteriosos e oportunistas na nossa aplicação de capital, tudo através de uma lente de maximização do valor para os acionistas.

“Portanto, esses usos potenciais poderiam incluir investimentos orgânicos em alta [return on investment] projetos; reduzindo nossa posição de dívida líquida, que é algo que analisamos o tempo todo com Andrew e o conselho; retorno de capital aos acionistas por meio de recompra de ações e dividendos… e, até o último ponto, atrativos [mergers and acquisition] oportunidades que estão estritamente confinadas a conteúdo esportivo premium e eventos ao vivo.”