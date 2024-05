Proprietários do UFC: acordo antitruste terminou sem ‘quaisquer alterações adicionais nas operações comerciais existentes do UFC’

O UFC resolveu duas ações judiciais antitruste em março, com planos de pagar US$ 335 milhões no próximo ano, mas o acordo parece não ter tido impacto na forma como a promoção planeja fazer negócios no futuro.

Na quarta-feira, durante uma teleconferência financeira trimestral com a TKO Group Holdings – a empresa resultante da fusão do UFC e da WWE – tanto o CEO da TKO, Ari Emanuel, quanto o diretor financeiro, Andrew Schleimer, emitiram declarações preparadas discutindo o fim dos processos antitruste, juntamente com detalhes sobre pagamentos e seu impacto nas operações.

“Estamos satisfeitos por ter este assunto resolvido sem introduzir quaisquer alterações nas operações comerciais existentes do UFC”, disse Schleimer durante a teleconferência. “Espera-se que o acordo de longo prazo seja apresentado em breve ao tribunal para aprovação.”

Emanuel repetiu essa afirmação com uma de sua autoria, lida quase literalmente como a de Schleimer, a respeito do fim dos processos antitruste.

“Resolvemos todas as reclamações nos processos antitruste do UFC, encerrando o assunto, sem introduzir quaisquer alterações adicionais em nossas operações comerciais existentes”, disse Emanuel em comunicado preparado.

Com base nessas declarações apontando especificamente que o acordo foi resolvido sem quaisquer alterações adicionais nas operações comerciais existentes do UFC, parece que o único impacto na promoção foi a penalidade financeira paga aos lutadores que entraram com as ações judiciais.

Houve duas ações judiciais distintas, sendo a primeira em 2014 alegando que o UFC estava envolvido “em um esquema para adquirir e manter o poder de monopsônio no mercado de serviços de elite de lutadores profissionais de MMA”. Os lutadores alegaram que o UFC atingiu esse objetivo por meio de três elementos principais: contratos exclusivos, coerção e aquisições que eliminaram concorrentes potenciais.

Os demandantes no caso originalmente buscavam indenizações entre US$ 894 milhões e US$ 1,6 bilhão.

Grande parte do processo inicial, que acabou levando à certificação coletiva da Justiça, foi o suposto uso de contratos exclusivos de longo prazo pelo UFC, que mantinham os lutadores presos em acordos com a promoção e os impediam de explorar opções com outras organizações.

Embora o acordo completo ainda não tenha sido revelado, a declaração da TKO Group Holdings afirma claramente que, fora o pagamento financeiro, não há outras mudanças na forma como o UFC opera.

No que diz respeito ao pagamento, Schleimer também revelou que a totalidade dos 335 milhões de dólares foi contabilizada nos resultados do primeiro trimestre de 2024, razão pela qual a empresa reportou um prejuízo líquido de 249,5 milhões de dólares. Os pagamentos reais serão distribuídos em três parcelas ao longo do próximo ano.

Espera-se também que o acordo seja dedutível de impostos para TKO.

“Conforme divulgado anteriormente, o acordo agregado é de US$ 335 milhões”, explicou Schleimer. “Registramos uma cobrança pelo valor total no primeiro trimestre, que será paga em três parcelas – US$ 100 milhões neste trimestre, US$ 100 milhões no [the fourth quarter]e os US$ 135 milhões finais no segundo trimestre de 2025.

“Prevê-se que o acordo seja dedutível para fins fiscais à medida que for pago. Como resultado, esperamos que as nossas distribuições de impostos aos membros, conforme exigido pela nossa estrutura de aumento de taxas, sejam significativamente reduzidas, como tal, não perceberemos um impacto adverso dólar por dólar no dinheiro disponível.”

Os tribunais ainda têm de assinar o acordo, mas com ambas as partes já a concordarem com os termos, parece improvável que o acordo seja rejeitado.

Isso acaba por encerrar uma batalha de uma década entre os lutadores e o UFC, já que ambos os processos antitruste estão encerrados.