PSV desencadeia mudança permanente para o atacante da USMNT Tillman

Malik Tillman ajudou o PSV a conquistar o título da Eredivisie enquanto estava emprestado nesta temporada. Foto por foto Prestige/Sócrates/Getty Images

O atacante dos Estados Unidos Malik Tillman mudou-se definitivamente para o PSV Eindhoven depois de passar esta temporada emprestado pelo Bayern de Munique, foi anunciado na sexta-feira.

Tillman marcou nove gols no campeonato em 26 partidas na vitória do PSV sobre o título da Eredivisie nesta temporada. O PSV anunciou que assinou um novo contrato que o mantém no clube até 2028.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

“Malik Tillman veio para o Bayern como jogador jovem, tornou-se profissional aqui e agora se tornou um jogador-chave em Eindhoven”, disse o diretor esportivo do Bayern em comunicado. “Ele continua a longa lista de jovens jogadores que passaram pelo futebol profissional depois de passarem pelo Bayern. Desejamos-lhe tudo de melhor para o seu futuro.”

Tillman se formou na academia do Bayern quando fez sua estreia na seleção principal em 2020. Ele foi emprestado ao Rangers em 2022, antes de outro empréstimo ao PSV no verão passado.

O jovem de 21 anos soma 10 internacionalizações pela USMNT.