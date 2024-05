Pulisic da USMNT estrela listrado enquanto AC Milan revela novo kit

O atacante da seleção masculina dos Estados Unidos, Christian Pulisic, ajudou a lançar o kit caseiro do AC Milan para a temporada 2024-25, o 125º na história do clube. AC Milão

O AC Milan lançou seu novo kit caseiro para a temporada 2024-25 e os puristas ficarão animados ao saber que os gigantes da Série A retornaram às suas raízes com um clássico instantâneo.

Comemorando tudo o que é “Rossoneri“(vermelho e preto) para coincidir com o que será a 125ª temporada do clube, a nova camisa tem um design atemporal e elegante.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

Tendo se envolvido em padrões mais experimentais nos últimos anos, com graus variados de sucesso, as tradicionais listras vermelhas e pretas são apresentadas em forma pura e intocada.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

A camisa é finalizada com golas e punhos brancos simples e um painel branco liso enfiado embaixo dos braços.

Há também um logotipo dourado de aniversário aplicado na parte de trás do pescoço e um decalque correspondente dentro da gola que lembra o início original do Milan como uma “instituição de clube social” em 1899.

Um adorno extra na camisa é um padrão linear sutil impresso nessas listras que, segundo o fabricante Puma, imita a sequência do genoma encontrada em fios de DNA humano e, portanto, representa o quão profundamente os torcedores do Milan se preocupam com o clube e vice-versa.

A camisa é modelada por estrelas do Milan, incluindo Christian Pulisic, que encontrou um lar no Milan desde que chegou do Chelsea no verão passado. O atacante da seleção masculina dos Estados Unidos teve um retorno impressionante à boa forma em sua primeira temporada em San Siro, com 15 gols e oito assistências em todas as competições.

Os 12 gols de Pulisic na liga estabeleceram um novo recorde na carreira em uma temporada, a primeira vez que ele atingiu dois dígitos em uma campanha na liga. O jogador de 25 anos também ultrapassou seu companheiro de equipe da USMNT, Weston McKennie, para se tornar o jogador americano com maior pontuação na Série A em uma única temporada.

Considerando tudo isso, Pulisic deve estar em boa forma quando a campanha da USMNT na Copa América começar em casa no próximo mês.

Pulisic e seus companheiros do Milan estrearão o novo uniforme em San Siro, no sábado, quando receberem o Salernitana em sua última partida da temporada na Série A.

Muito bem!