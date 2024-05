Qual foi a mensagem poderosa de Patrick Mahomes para a Bretanha após o desastre de Harrison Butker?

Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomes fez uma viagem especial à cidade de Nova York para mostrar seu apoio à esposa, Brittany Mahomes, enquanto comemorava sua estreia na Sports Illustrated Swimsuit no evento do 60º aniversário da revista no Hard Rock Hotel. No Instagram, Mahomes expressou seu orgulho pela conquista de sua esposa, escrevendo: “orgulho de você @brittanylynne”.

A comunidade online reagiu rapidamente, especialmente após o kicker do Chiefs Harrison Butkerrecente discurso viral de formatura no Benedictine College. Um fã comentou: “UM HOMEM APOIA UMA MULHER TRABALHADORA… icônico!!!” Outra pessoa entrou na conversa, dizendo: “Porque ela é mais do que apenas esposa e mãe”.

Harrison Butker, do Chiefs, faz discurso misógino de formatura voltado para mulheresParker Johnson

A manifestação de apoio continuou com uma mulher exclamando: “COUPLE GOALSSSS!!! No entanto, uma parte significativa do Reino dos Chefes ficou cambaleando após os comentários polêmicos de Butker sobre as mulheres e sua própria esposa.

Comentários de Butker denunciados pelas Irmãs Beneditinas

Durante seu discurso na pequena escola católica em 11 de maio, Butker fez comentários que geraram um acalorado debate. “Acho que foram vocês, mulheres, quem ouviram as mentiras mais diabólicas contadas. Algumas de vocês podem continuar a liderar carreiras de sucesso no mundo, mas atrevo-me a adivinhar que a maioria de vocês está mais entusiasmada com seu casamento e os filhos que você trará a este mundo”, disse ele.

Butker enfatizou a importância do papel de sua esposa como dona de casa, afirmando: “Não pode ser exagerado que todo o meu sucesso foi possível porque uma garota que conheci na aula de banda no ensino médio se converteria à fé, se tornaria minha esposa. e abraçar um dos títulos mais importantes de todos: dona de casa.”

As Irmãs Beneditinas do Monte Santa Escolástica divulgaram um comunicado denunciando o discurso de Butker, particularmente questionando a ênfase no termo “dona de casa”. A controvérsia em torno das observações de Butker provocou uma conversa mais ampla sobre os papéis tradicionais de género e as expectativas da sociedade.