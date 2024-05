Quanto é o Crédito Fiscal Infantil para 2024 e quando você pode esperar isso?

Tele Crédito Fiscal Infantil (CTC) continua a ser um benefício fiscal federal significativo para famílias com crianças, embora os esforços recentes para expandi-lo para a temporada de arquivamento de 2024 tenham sido insuficientes. Como resultado, o crédito permaneceu inalterado, com os declarantes elegíveis capazes de reivindicar até US$ 2.000 por dependente qualificado, dos quais US$ 1.600 poderiam ser potencialmente reembolsáveis.

O CTC é um crédito fiscal não reembolsável concebido para reduzir as contas fiscais numa base dólar por dólar, potencialmente eliminando totalmente as obrigações fiscais. No entanto, alguns contribuintes também podem ter direito a um reembolso parcial através do Crédito fiscal adicional para crianças.

Para se qualificarem para o CTC, os contribuintes e os seus filhos devem cumprir critérios de elegibilidade específicos com base na idade da criança e na sua relação com o declarante. Além disso, aplicam-se regras de rendimento, à medida que o crédito é eliminado para pessoas com rendimentos mais elevados.

Para o ano fiscal de 2023, o crédito valia $ 2.000 por dependente qualificado para aqueles com renda bruta ajustada modificada (MAGI) abaixo de $ 400.000 (declaração de casamento em conjunto) ou $ 200.000 (todos os outros declarantes).

Para o Ano fiscal de 2024 (declarações fiscais apresentadas em 2025), o CTC permanecerá em US$ 2.000 por criança qualificada, com US$ 1.700 potencialmente reembolsáveis ​​por meio do Crédito Fiscal Adicional para Crianças.

Os contribuintes podem requerer o CTC ao apresentarem as suas declarações fiscais anuais, desde que cumpram sete critérios principais relacionados com a idade da criança, relacionamento, estatuto de dependente, residência, apoio financeiro, cidadania e rendimento.

As reivindicações são feitas em declarações de impostos federais (Formulário 1040 ou 1040-SR), normalmente com vencimento até 15 de abril ou 15 de outubro com prorrogação. O Anexo 8812 (“Créditos para Filhos Qualificados e Outros Dependentes”) auxilia na determinação do valor do CTC e do reembolso potencial.

O software fiscal e o programa Free File do IRS agilizam o processo de reclamação, orientando os arquivadores através das etapas e formulários necessários. Esses recursos visam facilitar o acesso ao CTC para as famílias elegíveis, oferecendo apoio financeiro durante as épocas fiscais.

Quando esperar o Crédito Fiscal Infantil de 2024

O Crédito de imposto da criança o pagamento, com limites de crédito mais altos, reembolsabilidade total e elegibilidade mais ampla, deverá ser creditado até 30 de outubro de 2024.

Os pagamentos serão reembolsados ​​ou depositados diretamente em contas bancárias. Os pagamentos mensais serão emitidos no décimo quinto dia de cada mês. Se você não receber seu pagamento, aguarde três dias úteis antes de entrar em contato com as autoridades.