Quanto tempo Travis Kelce jogará na NFL? Os fatores dos quais sua aposentadoria dependerá

Travis Kelce precisará cuidar de um fator-chave se quiser permanecer no NFL para anos que virão.

Isso está de acordo com o ex-tight end vencedor do Super Bowl Vernon Davisque vem falando sobre Kelce após a decisão da estrela do Kansas City Chiefs de reestruturar seu contrato.

Travis Kelce descreve momento “doloroso” com Taylor Swift no evento de caridade de Mahomes

Os Chiefs fizeram um sólido ao Kelceconcordando em reestruturar seu contrato, tornando-o o tight end mais bem pago. Kelce ganhará mais de US$ 34 milhões nos próximos dois anos.

O momento é um pouco estranho. Enquanto Kelce e os Chiefs continuaram sua dinastia com outra vitória no Super Bowl na temporada passada, o famoso tight end não aproveitou a melhor das temporadas.

O jogador de 34 anos ficou em terceiro lugar entre os tight end em recepções, mas terminou a temporada regular em nono quando se trata de touchdowns. Ele notavelmente fez quedas importantes nos playoffs, mas lutou e mostrou seu metal no importante Super Bowl.

Com um megacontrato recentemente estruturado, a questão agora é por quanto tempo Kelce vai jogar, visto que já tem 34 anos. Ex-tight end Vernon Davis pesou nessa conversa em particular.

“Ele é bom em cuidar do corpo. Acho que tudo se resume a quão bem ele cuida do corpo e quão eficaz ele pode ser nas vitórias em jogos de futebol”, disse ele. Davis disse à Fox News Digital.

Ficar em forma

Kelce mostrou que é capaz de manter a forma mesmo depois dos trinta anos, jogando 15 jogos na temporada regular e quatro jogos na pós-temporada em 2023.

Na verdade, a única temporada em que ele não disputou mais de 15 jogos desde que chegou à NFL foi na temporada de estreia, quando sofreu uma lesão no joelho.