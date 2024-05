‘Que lenda’: Conor McGregor, Jon Jones e outros profissionais reagem a Oleksandr Usyk x Tyson Fury

Oleksandr Usyk é o campeão indiscutível dos pesos pesados ​​​​depois de derrotar Tyson Fury em uma luta eterna, e a comunidade dos esportes de combate assistiu com admiração.

Depois que as coisas ficaram muito próximas nas três primeiras rodadas, Fury começou a assumir o controle da quarta até a sexta rodadas, enquanto usava seu enorme alcance, tamanho e vantagem de peso lindamente. Usyk começou a ganhar impulso, então as coisas realmente esquentaram com uma enorme oitava estrofe.

Mas foi Usyk quem quase encerrou as coisas no nono com uma barragem brutal que colocou Fury nos patins, balançando nas cordas e levando a um knockdown oficial. A partir daí, a luta continuou a ser um clássico de todos os tempos, mas no final, Usyk saiu com a vitória por decisão dividida para se tornar o campeão mundial indiscutível dos pesos pesados.

Confira o que estrelas dos esportes de combate como Conor McGregor, Jon Jones, Alexander Volkanovski e outros disseram sobre a luta e a grande vitória de Usyk.

Derrubar sela o acordo. Mal posso esperar pela revanche! #FuryUsyk -Alex Volkanovski (@alexvolkanovski) 18 de maio de 2024

Cara, é melhor vocês terem algum respeito @usykaa homem. Ele definitivamente é um candidato a lutador P4P nº 1 do mundo. Eu não sou um odiador. Ele venceu o homem que venceu o homem de uma divisão maior, dando o que já fez. Saudação irmão! – Terence Crawford (@terencecrawford) 18 de maio de 2024

Ótima luta, boa decisão também – Arnold Billy Allen (@Arnoldbfa) 18 de maio de 2024

Na reviravolta mais surpreendente de todas, o melhor peso pesado do mundo não é um peso pesado… #FuryUsyk -Zachary Makovsky (@ZachFunSize) 18 de maio de 2024

Uau, se Fury conseguir voltar da nona rodada!? – BONY (@JonnyBones) 18 de maio de 2024

Isso deveria ter sido interrompido? – BONY (@JonnyBones) 18 de maio de 2024

Uau, que grande rodada oito para Usyk – BONY (@JonnyBones) 18 de maio de 2024

O que vocês acham dessa luta do Fury Usyk? – BONY (@JonnyBones) 18 de maio de 2024

Que rodada! -Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 18 de maio de 2024

Eu quero a roupa do Uysk – Rampage Jackson (@ Rampage4real) 18 de maio de 2024