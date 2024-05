Que novos projetos de lei poderiam restabelecer o Programa de Conectividade Acessível? Isso é o que você deve saber

Tele Programa de Conectividade Acessível (ACP) obteve amplo apoio e é uma tábua de salvação para muitas famílias de baixa renda nos EUA. Com o objetivo de ajudar as famílias a pagar pela internet doméstica, o programa oferece US$ 30 por mês, ou US$ 75 para quem mora em terras tribais. O seu impacto é significativo, com mais de 1 em cada 5 agregados familiares com uma assinatura de Internet a utilizar o ACP.

As Estratégias de Opinião Pública e as Estratégias RG realizaram pesquisas que revelaram que uma esmagadora maioria de 78% dos eleitores são a favor da extensão do ACP. Isto inclui 64% dos republicanos, 70% dos independentes e impressionantes 95% dos democratas.

O programa provou ser essencial para muitos, como evidenciado por um estudo recente da Câmara do Progresso, que concluiu que os assinantes do ACP correm o risco de perder oportunidades de trabalho substanciais, poupanças em telessaúde e benefícios estudantis se o programa expirar.

Apesar da sua popularidade e dos benefícios evidentes, o ACP enfrenta um futuro incerto devido ao impasse no Congresso. Se nenhuma acção for tomada, os beneficiários ACP verão o seu apoio mensal reduzido para apenas 14 dólares em Maio, sem qualquer assistência posteriormente. Isto suscitou apelos à acção imediata por parte de figuras influentes em todas as linhas partidárias, incluindo Presidente Joe Biden e o senador JD Vance.

Senadores se reúnem para estender o Programa de Conectividade Acessível

À luz da urgência em torno da expiração do ACP, novos projetos de lei foram apresentados no Congresso, dando um pouco de vida ao futuro do programa. Durante uma audiência em 2 de maio, o presidente do subcomitê de banda larga de comércio do Senado, senador Ben Ray Luján, enfatizou a importância de apoiar o ACP, afirmando: “Seria um desperdício significativo de fundos governamentais deixar este programa expirar”.

A Senadora Maria Cantwell, democrata de Washington e presidente da Comissão de Comércio do Senado, adoptou uma abordagem proactiva ao procurar anexar financiamento ACP a um projecto de lei existente na comissão. Este movimento estratégico reflete a determinação em garantir a continuidade do programa. Como afirmou Cantwell: “Isso significaria desperdiçar todo o tempo e recursos que o governo federal e nossos parceiros estaduais e locais investiram na implementação do programa e na inscrição de 23 milhões de famílias”.

A situação precária que os ACP enfrentam sublinha a necessidade crítica de cooperação bipartidária para garantir a sua extensão. Enquanto o Senador Cantwell trabalha para integrar o financiamento ACP num projecto de lei existente, há esperança de que esta abordagem possa oferecer um caminho viável para a preservação deste programa vital.