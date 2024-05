Que tipo de trabalhador obtém um retorno maior pelo seu 401K e com quanto você deve contribuir para aumentar suas economias?

CAo planear a reforma, os trabalhadores com rendimentos elevados devem considerar cuidadosamente as suas opções para maximizar a riqueza e os benefícios fiscais. Duas escolhas populares são o Roth 401(k) e a 401(k) tradicional, cada um com vantagens e considerações distintas. Compreender as diferenças entre esses planos é crucial para tomar decisões informadas que impactarão seu futuro financeiro.

O 401(k) é agora o plano de aposentadoria mais popular, com muitos empregadores oferecendo contribuições equivalentes. No entanto, estas correspondências podem aumentar a desigualdade na reforma, de acordo com um estudo realizado pela Vanguard, pela Universidade de Yale e pelo MIT. Cerca de 44% das correspondências entre empregadores vão para os 20% mais ricos, enquanto os 20% mais pobres recebem apenas 6%.

As pessoas com rendimentos elevados devem considerar a sua futura faixa fiscal e a preferência por deduções fiscais imediatas ou levantamentos isentos de impostos. Um Roth 401(k) pode ser mais adequado para aqueles que esperam uma faixa de impostos mais alta na aposentadoria ou desejam retiradas isentas de impostos, enquanto um 401(k) tradicional pode ser melhor para aqueles que esperam uma faixa de impostos mais baixa na aposentadoria ou que buscam deduções fiscais imediatas .

Com quanto você deve contribuir para aumentar suas economias?

Ao planejar contribuições 401(k), a primeira prioridade é contribuir o suficiente para ganhar todos os dólares correspondentes que seu empregador oferece. Como observa um profissional financeiro: “Seja essa correspondência pequena ou grande, equivale a dinheiro grátis”. Essa consideração é importante porque representa um retorno instantâneo do seu investimento.

Se o seu empregador não oferecer uma contrapartida, ou se você estiver pensando em contribuir com mais do que a contrapartida, uma regra geral é economizar de 10% a 15% de sua renda. No entanto, esta é apenas uma orientação. Usar uma calculadora de aposentadoria ou consultar um planejador financeiro pode ajudar a desenvolver uma meta mais detalhada, adaptada à sua situação financeira específica.

O valor máximo com o qual você pode contribuir para um 401 (k) em 2024 é de US$ 23.000 (US$ 30.500 para pessoas com 50 anos ou mais), e as contribuições do empregador ultrapassam esse limite. Esses limites são definidos pelo IRS e estão sujeitos a ajustes a cada ano.

Ao decidir com quanto contribuir, é crucial considerar sua meta de poupança para a aposentadoria. Contribuir com o máximo para o seu 401 (k) é um compromisso financeiro significativo e pode ou não ser suficiente para financiar sua aposentadoria.

Em resumo, ao planear as suas contribuições 401(k), priorize ganhar dólares correspondentes ao empregador, considere a orientação geral de poupar 10% a 15% do seu rendimento e, o mais importante, adapte o valor da sua contribuição para se alinhar com o seu objectivo de poupança para a reforma.