Quem é Jan Jensen? A substituta de Lisa Bluder em Iowa, que já tem a ‘bênção’ de Caitlin Clark

Lisa Bluder decidiu deixar o cargo e se aposentar como treinador principal do Hawkeyes de Iowa time de basquete feminino – e embora o programa não tenha vencido um campeonato nacional durante suas 24 temporadas no comando, Bluder ainda efetuou grandes mudanças no basquete universitário. Afinal, ela recrutou com sucesso um garoto local chamado Caitlin Clark e a transformou na artilheira mais letal da história do NCAA basquetebol.

O substituto de Bluder será Jan Jensensua assistente de longa data que parece mais do que pronta para assumir as rédeas – e já recebeu o selo de aprovação de Caitlin Clark.

Clark encantado com a promoção do Jensen

Poucos minutos depois Iowa anunciado Jensen como substituto de Bluder na segunda-feira, Clark levou para X (anteriormente Twitter) para felicitar o Jensen pela sua ascensão ao cargo mais alto, chamando-a de “a única opção que já existiu” e dizendo que o treinador principal associado merecia esta oportunidade “mais do que ninguém”.

Como muitos Olhos de falcão antes dela, Clark trabalhou com Jensen durante todas as quatro temporadas em Cidade de Iowa. A chance de Jensen de liderar uma nova era no basquete Hawkeyes vem depois de décadas sendo o associado de maior confiança de Bluder – e viagens consecutivas para o jogo do campeonato nacional.

Os dois se conheceram em 1990, quando Bluder se tornou técnico do Universidade Drake em Monges – e quando Jensen estava prestes a começar seu último ano como Drakeé o craque. Jensen teve uma média de quase 30 pontos por jogo durante a temporada 1990/91 e ingressou na comissão técnica do Bluder em 1993.

Quando Bluder partiu para o Universidade de Iowa em 2000, levou consigo o Jensen – e em 2004, foi nomeada treinadora associada do programa, cargo que ocupou até segunda-feira à tarde.

Jensen, natural de Kimballton, Iowafoi creditado por desempenhar um papel vital no recrutamento de Clark, bem como no recrutamento dos atuais Ases de Las Vegas avançar Megan Gustafsonque recebeu Todos os americanos honras enquanto jogava pelos Hawkeyes. Só o tempo dirá se Iowa pode continuar a se desenvolver WNBAtalentos de alto nível nas próximas temporadas, à medida que o programa inicia um novo capítulo sob a orientação de Jensen.