Quem é Michael Reese, pai de Angel, e por que a estrela do Chicago Sky não quer falar sobre ele?

Anjo Reese está rapidamente se tornando a favorita dos fãs devido ao seu excelente desempenho na quadra de basquete. O pai dela, Michael Reesetambém deixou sua marca no mundo do basquete, embora pouco se saiba sobre ele.

Michael, um atacante de 6’8 “de Washington DC, teve uma carreira universitária notável. Ele começou na Universidade de Boston e mais tarde foi transferido para a Universidade Loyola Maryland.

No Loyola, ele foi o artilheiro do time e desempenhou um papel fundamental na liderança do time em sua primeira participação em um torneio da NCAA na temporada 1993/94.

Após a faculdade, Michael continuou sua carreira no basquete no exterior, jogando profissionalmente em Luxemburgo, Chipre, Áustria e Portugal. Conhecido por seu espírito competitivo e energia positiva, Michael sem dúvida influenciou a abordagem de Angel ao jogo.

Pais se separaram quando os filhos eram pequenos

No entanto, Angel raramente fala sobre seu pai. Seus pais se separaram quando ela e seu irmão eram jovens, e ela foi criada principalmente por sua mãe, Angel Webb.

Anjo, um ex basquete universitário jogador da UMBC, também fez carreira profissional em Luxemburgo. Ela foi homenageada pela Universidade de Maryland, no condado de Baltimore, com sua camisa número 10 aposentada e inscrita no Hall da Fama do Atlético.

“Eu costumava ir aos jogos da minha mãe quando era mais nova”, disse ela ao Just Women’s Sports.

“Ela jogava em uma liga infantil e eu sempre ia assistir aos jogos dela aos domingos. Isso sempre foi algo inspirador para mim.”

Angel costuma dar crédito à mãe por sua educação e sucesso no basquete, mantendo um relacionamento próximo com ela e seu irmão mais novo.

A influência de sua mãe e o legado da família no basquete claramente transformaram Angel na estrela em ascensão que ela é hoje.

“Minha mãe trabalhou duro [when I was] crescendo, nos criando sozinha”, disse Angel à Women’s Health.