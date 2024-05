Quem é Xaviar Badubar? História de assalto a banco de ‘ChiefsAholic’ chega ao Amazon Prime

Ccom Travis Kelce e seu irmão Jasão já trabalhando com a Amazon por meio do podcast New Heights, o Chefes de Kansas City‘Os laços com a empresa devem se estreitar ainda mais. Um documentário sobre crimes reais com a equipe está programado para ser lançado.

Amazon Prime decidiu contar a história de Xavier Babudar, um famoso superfã dos vencedores consecutivos do Super Bowl. Não será apenas mais um documentário esportivo, pois babadarA história de é bastante única e será focada no crime.

Travis Kelce descreve momento “doloroso” com Taylor Swift no evento de caridade de Mahomes

O título do documento será ‘ChiefsAholic: um lobo com roupas de chefe‘, e é provável que se concentre em um assalto a banco que ele realizou.

ChiefsAholic: A Wolf in Chiefs Clothing: O que é e quando será lançado?

ChefesAholic vai apresentar entrevistas reais com Xavier Babudarolhando para sua vida fugitiva e também tocando em seu amor insaciável pelo Chefes. Fãs do Chefesa NFL em geral e o crime verdadeiro já estão entusiasmados com seu lançamento.

Mas quando será ‘ChiefsAholic: um lobo com roupas de chefe‘ ser liberado? Isso permanece desconhecido, pois nenhuma data de lançamento foi confirmada ou mesmo especulada ainda.

Podcast New Heights de Travis e Jason Kelce

O irmãos Kelce tiveram sucesso com seu podcast New Heights até agora, e alcançou o primeiro lugar nas paradas de podcast de esportes da Apple e do Spotify.

Embora nenhum acordo com a Amazon tenha sido confirmado pelos irmãos ou pela própria Amazon, Ed Kelce admitiu que algo estava acontecendo sem revelar detalhes, deixando os fãs esperando por mais detalhes.