Rachel Zegler temia por sua segurança em público em meio à reação de ‘Branca de Neve’

Rachel Zegler acabei de atingir o grande 2-3 esta semana – e enquanto ela está ansiosa por um novo ano de vida, ela observa que os 22 anos foram brutais para ela … e um grande motivo parece ser ‘Branca de Neve’.

A atriz postou algumas mensagens reveladoras em seu Instagram Story na noite de quinta-feira – que a mostram posando em alguns vestidos diferentes (com o topo da cabeça cortado) e longas legendas anexadas que mostram como o ano passado foi difícil para ela.

Ela escreve: “Espero que 23 anos tenha muito menos ódio, muito menos medo pela minha segurança em público e muito mais compreensão para crescer”.

Rachel acrescenta: “Eu também me diverti trazendo todas as tbosas para vocês e espero que saibam que sempre será considerado (junto com a aquisição do meu cachorro) um dos pontos positivos daquele que considero o ano mais difícil da minha vida… até agora.”

Enquanto Raquel encerrou o ano em alta com seu filme ‘Jogos Vorazes’ – ela passou por muitos obstáculos ao longo de 2023 … e muito disso teve a ver com seu trabalho no próximo remake de ação ao vivo de ‘Branca de Neve’, que a teve sob uma lupa.

Um monte de comentários da imprensa antiga ela fez – desde 2022 – voltou para mordê-la… onde muitas pessoas sentiram que ela estava cagando na história de ‘SW’ e parecendo esnobe ao discuti-la… ao mesmo tempo que prometia sua versão seria uma reinicialização totalmente feminista.

“Se eu ficar lá 18 horas com o vestido de uma princesa icônica da Disney, mereço ser pago por cada hora de transmissão online.” A nova Branca de Neve é ​​a mulher mais insuportável que já vi pic.twitter.com/U1swu4roRl – Fim do Despertar (@EndWokeness) 2 de agosto de 2023

Mesmo fora da controvérsia de ‘Branca de Neve’ – Zegler irritou as pessoas por muitos outros motivos… incluindo comentários que ela fez durante as greves do ano passado, onde falou apaixonadamente sobre a necessidade dos atores receberem um salário justo. Alguns achavam que ela parecia ter direito.

Além disso, ela foi criticada ainda no início de 2023, durante sua campanha de imprensa para ‘Shazam 2’ – quando ela disse que basicamente aceitou o emprego porque precisava de um show… não porque fosse apaixonada pelo trabalho ou entusiasmada com sua personagem, uma coisa padrão de PC/RP para se dizer.

Todos sabiam que Rachel estava polarizando e que ela falava o que pensava – mesmo que isso, às vezes, voltasse para mordê-la na bunda … mas agora, estamos aprendendo o quanto todo aquele ódio que ela sentiu pesou é ela. Parece que foi muito mais sério do que se imaginava.

Lembre-se, RZ é super jovem e bastante verde em Hollywood como a mais recente estrela emergente. Embora alguns possam achar que ela errou ao longo do caminho, outros acham que ela merece graça.