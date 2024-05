Rafael Devers bate recorde do Red Sox com HR no 6º jogo consecutivo

ST. PETERSBURG, Flórida – A estrela do Boston Red Sox, Rafael Devers, estabeleceu um recorde do time ao marcar pelo sexto jogo consecutivo na noite de segunda-feira no Tampa Bay Rays.

Devers compartilhou a marca de cinco com Jimmie Foxx (1940), Ted Williams (1957), Dick Stuart (1963), George Scott (1977), Jose Canseco (1995) e Bobby Dalbec (2020). Devers é o primeiro jogador da liga principal a realizar o feito desde que Mike Trout, do Los Angeles Angels, teve uma seqüência de sete jogos consecutivos, de 4 a 12 de setembro de 2022.

“No momento, eu não estava pensando nisso”, disse Devers por meio de um intérprete sobre a quebra do recorde da franquia, após a vitória do Red Sox por 5 a 0. “Quando cheguei ao banco e vi meus companheiros, foi um momento especial, com certeza”.

Michael Busch, do Chicago Cubs, teve uma sequência de cinco jogos consecutivos no início desta temporada.

Rafael Devers, do Boston, é o primeiro jogador da liga principal a marcar um home run em seis jogos consecutivos desde que Mike Trout, dos Angels, teve uma sequência de sete jogos consecutivos, de 4 a 12 de setembro de 2022. Douglas P. DeFelice/Getty Images

O titular do Tampa Bay, Taj Bradley, eliminou oito de seus primeiros nove rebatedores ao entrar no quarto. Devers foi o único rebatedor de Boston a colocar a bola em jogo na reta final, acertando uma reviravolta que Bradley desviou para o segunda base Brandon Lowe.

Depois que Jarren Duran, do Boston, teve um triplo na liderança no quarto lugar e marcou na dobradinha de Wilyer Abreu, Devers acertou um home run no campo oposto para a esquerda.

O home run foi o décimo de Devers na temporada e estendeu sua seqüência de rebatidas para 10 jogos.

O trecho de seis jogos de Devers também empatou por mais tempo com um terceiro base nas últimas 100 temporadas, juntando-se a Nolan Arenado do Colorado (2015), Morgan Ensberg de Houston (2006) e Graig Nettles de San Diego (1984).

ESPN Stats & Information e The Associated Press contribuíram para este relatório.