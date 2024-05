Ralf Schumacher: Red Bull cairá na mediocridade e Verstappen deixará a equipe

vocêp até agora, os problemas internos em Red Bull pode não ter tido impacto desportivo, mas Adriano NeweyA saída pode impactar diretamente no desempenho da equipe. Ele é um dos engenheiros mais respeitados do grid e uma das mentes líderes por trás de muitos dos carros mais dominantes do mundo. Fórmula 1 história.

Ralf Schumachervisitante frequente do paddock e palestrante polêmico, falou sobre se a saída de Newey poderia ser o começo do fim para a equipe de Milton Keynes.

“Sim, isso é um fato e mais pessoas irão embora. Isso é um segredo aberto, mas na verdade é porque Christian Horner acredita que não precisa de todas essas pessoas ao seu redor, ele tem uma ideia melhor de como a Fórmula 1 pode ser ou de como sua equipe pode ser e tem o total apoio dos proprietários tailandeses”.

Ele passou a ser muito direto ao garantir que acredita Max Verstappen deixará a equipe, outro boato que circula pela F1 há vários meses.

“Então, como eu disse na semana passada, minha opinião é que a Red Bull desaparecerá na mediocridade em um curto espaço de tempo, e Verstappen deixará a equipe, junto com outros bons engenheiros que com certeza irão para outro lugar sob Adriano Newey.”

O alemão acredita que depois de perder o seu engenheiro estrela, a equipa austríaca perderá o seu piloto estrela, pois pensa que vai querer desassociar-se da marca de bebidas energéticas.

“Eu penso Max Verstappen já tem outras opções. Já há conversas, pelo que ouvi no paddock, e a questão é: será no próximo ano ou no ano seguinte?”

Newey usará vermelho?

Todas as indicações são de que Novo partirá para a Ferrari em 2025, para desenvolver o carro para 2026, quando houver mudança de regulamento.

Schumacher é claro que este será quase certamente o caso: ‘Não é uma coincidência. Fred Vasseur está atrasado, ele tinha um encontro marcado em Londres, então você pode presumir que ele também disse em algum momento do podcast que a Ferrari ainda está onde sempre quis estar, mas isso nunca aconteceu. Então eu acho que haverá um Adriano Newey“projetei a Ferrari em 2026, estou curioso”, finalizou.