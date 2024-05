Ranger Suárez e Bryce Harper ajudam Phillies a conquistar a 35ª vitória da MLB

FILADÉLFIA – O Ranger Suárez acertou 10 rebatidas em sete entradas e melhorou para 9-0 para levar o Philadelphia Phillies à sua 35ª vitória, a melhor da MLB, uma vitória por 5-2 sobre o atual campeão da World Series, Texas Rangers, na noite de terça-feira.

A abertura da temporada de Suárez rivaliza com os membros do Hall da Fama, Grover Alexander e Juan Marichal, entre os melhores da história do beisebol.

Bryce Harper acertou seu 11º home run da temporada para ajudar os Phillies a vencer pela nona vez em 11 jogos e continuar um dos melhores inícios da história da franquia.

Os Phillies venceram 35 dos primeiros 49 jogos pela segunda vez na história da franquia (1976). Os Phillies estão com 27-6 nos últimos 33 jogos, marcando a primeira vez desde pelo menos 1901 que venceram 27 jogos em um período de 33 jogos.

Nesta temporada, nenhum arremessador de beisebol foi melhor que Suárez.

“Ele sabe o que é preciso para vencer jogos”, disse Harper.

O canhoto de 28 anos foi aplaudido de pé no sétimo, depois de pegar Leody Taveras olhando para uma chumbada de 91,6 mph para encerrar o turno. Suárez não tomou decisão em seu primeiro início de temporada, antes de somar vitórias em nove partidas consecutivas.

“Eu apenas tento arremessar e fazer o melhor trabalho que posso”, disse Suárez por meio de um intérprete.

Suárez reduziu seu ERA para 1,36, o terceiro menor valor de um arremessador do Phillies em seus primeiros 10 jogos como titular na temporada. Suárez está atrás de Alexander, que teve um ERA de 1,24 nas primeiras 10 partidas de 1916 e um ERA de 1,31 nas primeiras 10 partidas de 1915.

Suárez é o primeiro arremessador a começar 9-0 com um ERA abaixo de 1,50 em 10 partidas desde que Marichal fez isso pelo San Francisco Giants em 1966. Ele também é o primeiro arremessador do Phillies desde Robin Roberts (1952) a vencer pelo menos nove partidas consecutivas .

“É incompreensível essa trajetória histórica em que ele está”, disse o técnico do Phillies, Rob Thomson.

José Alvarado fez um nono gol sem gols em sua nona defesa.

Ranger superou o Rangers e continuou seu reinado como o melhor arremessador da Filadélfia nesta temporada – um feito nada fácil para uma rotação que já conta com Aaron Nola e Zack Wheeler. Suárez caminhou dois e desistiu de correr antes de ceder para Jeff Hoffman na oitava entrada.

Corey Seager acertou um chute solo de Hoffman no oitavo para fazer o 3-2.

Hoffman conseguiu apenas duas eliminações antes de Matt Strahm retirar Nathaniel Lowe em uma linha acentuada para o campo esquerdo com dois corredores para encerrar o inning.

Esta série de três jogos chega tão perto de servir como uma revanche da World Series. Os Rangers precisaram de apenas cinco jogos para vencer o Arizona e vencer a primeira World Series da franquia – depois que o Arizona venceu os jogos 6 e 7 na Filadélfia para se recuperar e nocautear os Phillies na NL Championship Series.

Suárez caiu em um raro déficit inicial depois de desistir do single RBI de Marcus Semien para a esquerda no terceiro.

Os Phillies avançaram por 2-1 sobre Jon Gray (2-2) no single de pontuação de Kyle Schwarber no terceiro e no single RBI de Alec Bohm no quarto. Harper acertou o apaziguador do Rangers, Jacob Latz, no sexto lugar, com uma vantagem de 3-1 e ajudou-os a quebrar uma seqüência de 12 derrotas consecutivas contra o Rangers, que data de 2014.

Bohm, que tem 11 RBIs em sua seqüência de sete jogos consecutivos, acertou seu 44º RBI, melhor da NL, em um duplo no oitavo, e Bryson Stott seguiu com uma mosca de sacrifício para uma vantagem de 5-2.

“Eles estão arremessando bem e conseguindo grandes rebatidas”, disse o técnico do Rangers, Bruce Bochy. “Eles são um clube ofensivo muito bom. Eles são um dos melhores times do beisebol no momento, é assim que eles estão jogando bem.”