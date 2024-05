Rangers dão dia de folga a Marcus Semien, encerrando sequência do Homem de Ferro

ARLINGTON, Texas – O segunda base do Texas Rangers, Marcus Semien, teve um dia de folga pela primeira vez em mais de dois anos na quarta-feira, quando não estava na escalação contra o Arizona Diamondbacks, encerrando sua seqüência de 349 jogos iniciados.

O técnico Bruce Bochy disse que Semien estava dolorido desde uma colisão no campo externo com o defensor direito Adolis Garcia em 18 de maio. O jogador da segunda base jogou em todos os oito jogos desde então e caiu 1 em 20 nos últimos cinco jogos.

“Ele está jogando machucado. Foi uma colisão muito boa no campo certo, e ele sabe que é hora de tentar esclarecer isso, se refrescar um pouco”, disse Bochy. “Isso vai lhe dar alguns dias.”

Os Rangers têm um dia de folga na quinta-feira antes de abrir uma série de fim de semana em Miami. Bochy disse que não usaria Semien como rebatedor ou em qualquer função na quarta-feira contra os Diamondbacks.

Escolhas dos editores

“Ele não precisa trazer seus espinhos aqui”, disse Bochy. “Eu não quero que ele balance. Quero que ele tire um dia inteiro de folga.”

Semien estava acabando e García estava entrando no campo raso direito na sexta entrada de um jogo contra o Los Angeles Angels. Semien colidiu com García, que se levantou e se ajoelhou para pegar a bola depois que ela caiu no chão. Semien sofreu uma forte queda, embora ambos os jogadores tenham permanecido e encerrado a vitória do Rangers por 3-2 em 13 entradas.

García foi eliminado do time titular no dia seguinte por causa de dores no antebraço direito.

Bochy disse na quarta-feira que Semien foi atingido na região da cabeça e pescoço na colisão e ainda apresentava rigidez na parte superior das costas. Semien está atingindo 0,249 com nove home runs e 34 RBIs em 55 jogos nesta temporada.

Travis Jankowski estava na liderança do Rangers como rebatedor designado contra o Arizona. Ezequiel Duran estava na segunda base rebatendo em nono.

Semien estava no time titular do Rangers em todos os jogos desde 13 de maio de 2022, durante sua primeira temporada no Texas, depois de assinar um contrato de sete anos de US$ 175 milhões em agência gratuita. Seus 349 jogos consecutivos são a terceira seqüência mais longa na história da franquia.

Foi a primeira vez desde que Bochy se tornou técnico do Rangers, antes da temporada de 2023, que Semien não estava no topo de sua escalação. O jogador da segunda base esteve na liderança do Bochy em 234 jogos consecutivos, 217 na temporada regular e 17 na última pós-temporada a caminho de seu primeiro campeonato da World Series.

“Foi mútuo. Conversamos”, disse Bochy. “Agora que conversamos nos últimos dois ou três dias, Marcus estava sendo Marcus naquela época, mas ele concorda que é um bom momento para tirar um dia.”