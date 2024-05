Rangers não consegue vencer Hurricanes no jogo 5 em casa

NOVA YORK – O capitão do New York Rangers, Jacob Trouba, disse que o fracasso em vencer o Carolina Hurricanes em casa no jogo 5 representa um importante teste de caráter para seu time.

“Não acho que pensamos que isso seria moleza”, disse Trouba após a derrota do Rangers por 4 a 1 na noite de segunda-feira, que reduziu a vantagem do Nova York na série para 3 a 2. “Perdemos dois jogos [in a row]. Estamos enfrentando um pouco de adversidade. Veremos o que faremos ao ir até Carolina para o Jogo 6.”

O Rangers entrou no terceiro período com uma vantagem de 1 a 0 graças ao gol de Trouba no segundo tempo. Mas os desesperados Furacões tomaram conta do jogo ao marcar três gols em 6:23.

Jordan Staal igualou o placar com seu primeiro gol nos playoffs. Apenas 3:06 depois, Evgeny Kuznetsov marcou seu quarto gol na pós-temporada para dar a liderança a Carolina. Jordan Martinook marcou um terceiro gol crítico antes de Martin Necas selar a vitória com uma rede vazia.

“Foi uma bola de neve rápida para nós. Este foi um período ruim”, disse Trouba. “É diferente de uma temporada normal, onde você se sente mal a noite toda e amanhã você acorda e está chateado. Você tem que virar a página rapidamente.”

Seu companheiro de equipe, Vincent Trocheck, não viu o terceiro período da mesma forma.

“Não sei se vou dizer algo que virou uma bola de neve esta noite”, disse ele. “Eles marcaram alguns gols no terceiro. É uma série de sete jogos contra um time que estava três pontos atrás de nós na temporada regular. Sabíamos que não seria fácil.”

O técnico Peter Laviolette também não acreditava que o terceiro período fosse o motivo pelo qual Nova York perdeu o jogo 5.

“Foi mais do que no terceiro período. Não fomos afiados. Desistimos de muitas chances no primeiro período e depois disso tudo desapareceu”, disse ele.

O power play do Rangers, que marcou 10 gols em cinco jogos durante um período recente contra Washington e Carolina, ficou sem gols pelo terceiro jogo consecutivo, o período de seca mais longo da unidade desde março.

Enquanto isso, Carolina marcou três gols com força igual contra o goleiro nova-iorquino Igor Shesterkin, marcando a primeira vez que Shesterkin permitiu três gols no terceiro período de um jogo de playoff.

O capitão dos Furacões, Staal, disse que a equipe está começando a se sentir bem novamente.

“Sim, obviamente ganha ajuda. Mas realmente acreditamos que fizemos alguns bons jogos [to start the series]mas cometemos alguns erros, principalmente com os times especiais, e isso melhorou muito”, disse ele. “Acho que nosso jogo 5 contra 5 tem sido muito bom e está se unindo cada vez mais.

“As vitórias são boas. Temos que continuar lutando.”

Staal disputou 146 jogos de playoffs durante sua carreira na NHL e viu como é difícil finalizar um adversário.

“Os jogos 5 são difíceis, especialmente quando você está em casa. Você não quer voltar para a estrada e quer encerrar”, disse ele. “Mas demos tudo o que podíamos, encontrámos uma forma de vencer e vamos ter de fazer tudo de novo.”

Trouba adotou uma abordagem otimista em relação à derrota no jogo 5: como o Rangers venceu os três primeiros jogos da série, houve alguma margem para erro.

“Obviamente queremos encerrar a série, mas nos colocamos em uma posição em que teremos algumas chances nisso”, disse ele. “Fizemos bons jogos no Carolina. Sabemos que podemos jogar naquele prédio e iremos lá e faremos um jogo melhor”.

O jogo 6 é quinta à noite em Raleigh.