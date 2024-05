Rashee Rice toma uma decisão importante para tentar melhorar sua situação: Kansas City Chiefs aguardam notícias

Arroz Rashee e seu advogado apresentará sua resposta a uma ação judicial contra ele por Edvard Petrovskiy e Irina Gromova depois de Chefes de Kansas City‘O wide receiver desempenhou um papel fundamental em causar um acidente com vários carros enquanto acelerava por Dallas.

O novato que já é campeão do Super Bowl estava correndo pelas ruas com seu ex-companheiro de equipe da Southern Methodist University Theodoro Knoxantes de ambos caírem e fugirem do local.

Rashee Rice ri alto assistindo ao clássico vídeo de Andy Reid ‘pass, punt, kick’Twitter

Arroz então se entregou assim que os carros foram vinculados ao seu nome e, como resultado, enfrenta um mínimo de oito acusações criminais por causa do incidente e potencialmente até mesmo tempo atrás das grades na prisão.

Se já não pudesse piorar, o processo movido por Petrovsky e Gromova significa Arroz está sendo processado por um milhão de dólares em danos reais e mais 10 milhões em danos punitivos pela dupla, que alega ter sofrido trauma cerebral, lesão superficial, desfiguração e hemorragia interna.

A dupla quer US$ 71.122,69 para cobrir os custos de tratamento médico, dor e sofrimento físico, perda de rendimentos e o impacto mental do incidente, bem como os danos reais aos seus próprios carros e veículos envolvidos.

Como Rice respondeu?

Dele Chefes de Kansas City o futuro agora está em jogo, como se ele recebesse uma pena de prisão, seu contrato provavelmente será rescindido na hora e ele se tornará um dos muitos nomes desgraçados da NFL, então como o jovem, no início de sua carreira , reagiu?

Bem, Arroz respondeu à notícia em 9 de maio, já que documentos dos registros do condado de Dallas mostram que Royce Oeste e Craig Cápua apresentou uma resposta original e negação geral das reivindicações, argumentando que elas exigem “provas rigorosas” e “evidências confiáveis” das reivindicações.

“De acordo com a Regra de Processo Civil 92 do Texas,” Arrozdisse a equipe jurídica. “O Réu Rice geralmente nega todas e cada uma, todas e singularmente, as alegações contidas na Petição Original do Requerente.

“Juntamente com qualquer outra petição buscando reparação afirmativa posteriormente apresentada pelo Requerente nesta ação, seja alterada, suplementar e/ou de outra forma, e o Réu Arroz por este meio exige prova estrita por uma preponderância de evidências credíveis.”

Arroz também solicitou julgamento por júri.