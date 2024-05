Rashford usará o desprezo da Euro 2024 como combustível final da FA Cup – Ten Hag

Marcus Rashford usará seu desprezo na Euro 2024 como “combustível” antes da final da FA Cup, de acordo com o técnico do Manchester United, Erik ten Hag.

Rashford foi uma omissão surpresa na seleção provisória de 33 jogadores da Inglaterra para o Campeonato Europeu na terça-feira.

Ten Hag disse que o atacante vai querer marcar um ponto para Gareth Southgate contra o Manchester City, em Wembley, no sábado.

“Ele parece bem”, disse Ten Hag quando questionado sobre o humor de Rashford após a decepção com a Inglaterra.

Erik ten Hag convocou Marcus Rashford para usar sua omissão da seleção inglesa como motivação. Michael Regan – FA/FA via Getty Images

“Essa é a carreira, altos e baixos e descidas também podem ser combustível. É isso que vejo nos treinos.

“Ele já tem uma grande carreira. Tenho certeza que vai superar isso e marcar ainda mais gols.”

Apesar de ter alcançado a segunda final consecutiva da FA Cup, há dúvidas sobre o futuro do Ten Hag, após uma péssima temporada na Premier League, que viu o United terminar em oitavo lugar, o pior recorde do clube.

O novo coproprietário, Sir Jim Ratcliffe, não deu ao holandês nenhuma garantia pública de que permanecerá no clube além do verão e vários dirigentes, incluindo Thomas Tuchel, Kieran McKenna, Gareth Southgate, Graham Potter e Mauricio Pochettino, foram associados com o trabalho se ele estiver disponível.

“Vim aqui para ganhar troféus”, disse Ten Hag.

“Sábado é a próxima oportunidade. Conquistamos isso como equipe e agora temos que ir em frente.

“A cada temporada fazemos uma revisão e veremos onde estamos no projeto e o que temos que mudar. Há coisas muito boas, jogadores surgindo e se desenvolvendo e ao mesmo tempo temos no sábado uma grande oportunidade de ganhar o próximo troféu. .”

Ten Hag não poderá contar com Harry Maguire em Wembley, mas Mason Mount, Victor Lindelöf e Anthony Martial podem estar disponíveis após dispensa por lesão.

“Harry Maguire não está disponível, mas o resto [Mount, Lindelof and Martial] estão todos disponíveis”, disse Ten Hag.

“Amanhã [Friday] tomaremos decisões finais. É tudo uma questão de troféus, mas precisamos da oportunidade de ganhar um troféu. Nos últimos 10 anos não houve tantos troféus no clube, por isso é uma oportunidade de ganhar dois em dois anos.”