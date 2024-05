Rastreador novato da WNBA 2024: Caitlin Clark, Angel Reese, mais

A temporada de 2024 da WNBA começou para uma das turmas de novatos mais esperadas da história da liga. Com a WNBA em um ponto crítico, todos os olhos estão voltados para Caitlin Clark, guarda do Indiana Fever, a escolha número 1 no draft de abril e a maior artilheira de todos os tempos da Divisão I da NCAA.

Mas a turma de novatos está repleta de futuras estrelas em potencial. Além de Clark, os atacantes Cameron Brink, a segunda escolha do Los Angeles Sparks, e Angel Reese, a sétima escolha do Chicago Sky, estavam entre os estreantes na escalação titular na terça e quarta-feira, no início da temporada.

Como foi o desempenho dos melhores novatos em suas estreias profissionais? Acompanharemos o desempenho deles sempre que eles entrarem em quadra, então verifique novamente todos os dias de jogo.

Procurando centro Kamilla Cardoso? Ela está afastada devido a uma lesão no ombro sofrida no início de maio. Quando ela retornar, adicionaremos a escolha número 3 do Sky – e outros novatos à medida que a temporada avança.

Avançar | 6 pés-3 | Registro do jogo | Estatísticas

Última vez: Reese fez 12 pontos, 8 rebotes, 1 assistência e 1 roubo de bola em sua estreia na quarta-feira pelo Sky, que perdeu por 87-79 em Dallas. Os oito rebotes de Reese (incluindo cinco rebotes ofensivos) empataram com Elena Delle Donne e Diamond DeShields em maior número por uma novata Sky em seu jogo de estreia.

Reese acertou 5 de 14 em campo, mas enfrentou uma dupla difícil: Natasha Howard, a Jogadora Defensiva do Ano da WNBA de 2019, e 6-7 Teaira McCowan. Esses dois combinados somaram 33 pontos e 26 rebotes.

O que se destacou: Reese jogou 26 minutos em seu primeiro jogo, já que ela e todos os titulares do Sky marcaram dois dígitos. O Sky liderava os Wings por quatro pontos faltando 5 minutos para o fim. Mas Dallas fez uma corrida de 18-6 para fechar, acertando 8 de 8 no chão naquele trecho. Reese se orgulha de sua defesa e, na abertura, ela viu como pode ser difícil desacelerar um ataque como Dallas quando ele começa a rolar.

Reese e o Sky podem colocar em prática imediatamente o que aprenderam na quarta-feira, já que têm uma revanche com os Wings em Dallas. — Michael Voepel

A seguir: no Dallas Wings no sábado (20h ET, NBA TV)

Avançar | 6 pés-4 | Registro do jogo | Estatísticas

Última vez: Brink começou e jogou 20 minutos na derrota inicial do Sparks por 92-81 para o Atlanta na quarta-feira. Ela terminou 4 de 6 em campo com 11 pontos, somando 2 rebotes, 4 assistências e 2 bloqueios. Ela também cometeu cinco faltas – mas, ao contrário de Stanford, onde lutou contra problemas, cinco não desqualificam você na WNBA.

O que se destacou: No geral, foi um começo sólido, especialmente considerando o conjunto interno de Atlanta: a futura membro do Hall da Fama Tina Charles, fazendo sua estreia no Dream em sua 13ª temporada na WNBA, e Cheyenne Parker-Tyus, que fez seu primeiro All-Star Game na temporada passada. Brink teve o melhor sinal de mais/menos para o Sparks com mais-8.

A seguir: no Las Vegas Aces no sábado (15h ET, ABC)

RICKEA JACKSON NO INTERIOR DO BUZZER PARA SEU PRIMEIRO BALDE WNBA 🔥 pic.twitter.com/Gn9Ct3geHP -espnW (@espnW) 16 de maio de 2024

Avançar | 6 pés-2 | Registro do jogo | Estatísticas

Última vez: A primeira cesta da carreira de Jackson veio depois que ela roubou a bola e fez uma bandeja pouco antes da campainha do primeiro tempo, empatando o placar em 48. Saindo do banco, ela jogou 18 minutos e acertou 3 de 10 em campo para 7 pontos , adicionando 3 rebotes na quarta-feira.

O que se destacou: Veja o que dissemos acima sobre Brink e como foi difícil o confronto interno para os dois atacantes novatos do Sparks, que ficaram em segundo e quarto lugar no draft. Os Sparks vão olhar para onde Jackson acertou seus arremessos e tentar fazer alguns ajustes antes de enfrentar os Ases.

A seguir: no Las Vegas Aces no sábado (15h ET, ABC)

jogar 2:19 Por que o Sun foi um confronto difícil para a estreia de Caitlin Clark Chiney Ogwumike e Andraya Carter analisam os prós e os contras da estreia de Caitlin Clark na WNBA.

Guarda | 6 pés-0 | Registro do jogo | Estatísticas

Última vez: Ela marcou 20 pontos, o recorde da equipe, com 3 assistências e 2 roubos de bola na terça-feira em sua estreia na WNBA. Mas ela também cometeu 10 viradas e acertou 5 de 15 em campo e 4 de 11 em cestas de 3 pontos na derrota por 92-71 para Connecticut.

O que se destacou: Clark sem dúvida ficará incomodado com as reviravoltas, mas ela sabia que enfrentaria algumas dores de crescimento. Ela também enfrentou uma das melhores defesas da WNBA em seu primeiro jogo. Mas ela nunca pareceu perder a confiança ou a agressividade e descobrirá como calibrar melhor seu passe. Mais cedo ou mais tarde, Clark terá uma mão quente – e ela será necessária, já que o Fever enfrenta um calendário difícil nas primeiras duas semanas. — Michael Voepel

A seguir: x New York Liberty na quinta-feira (19h ET, Amazon Prime)