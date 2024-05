Real Madrid supera Man United será eleito clube mais valioso

O Real Madrid foi eleito o clube de futebol mais valioso do mundo na lista anual da Forbes nesta quinta-feira, ficando à frente de Manchester United, Barcelona, ​​Liverpool e Manchester City.

A revista de negócios avaliou o valor de Madrid em 6,6 mil milhões de dólares, um pouco à frente dos 6,55 mil milhões de dólares do United.

Apesar das dificuldades financeiras, o Barcelona ficou em terceiro lugar no ranking, com US$ 5,6 bilhões, mais do que os US$ 5,37 bilhões do Liverpool.

Madrid liderou a lista pelo terceiro ano consecutivo e pela oitava vez em 11 anos.

O Real Madrid tem feito uma temporada de sucesso dentro e fora de campo, chegando à final da Liga dos Campeões e completando a renovação do Bernabéu. Pedro Castillo/Real Madrid via Getty Images

A Forbes utiliza o “valor empresarial” para classificar os clubes, que avalia o valor global de uma empresa incluindo o seu valor de mercado, dívida e activos líquidos, utilizando números da empresa de contabilidade Deloitte.

A revista apontou para a receita recorde do clube de Madrid, de US$ 873 milhões, gerada em 2022-23 – o máximo de qualquer time da lista – proveniente de transmissões, acordos comerciais e receitas de dias de jogos.

Doze dos 30 times da lista da Forbes são clubes da Premier League, com Tottenham, Chelsea e Arsenal também figurando entre os 10 primeiros.

O Atlético Madrid é o único outro time da LaLiga classificado entre os 30 primeiros, em 13º lugar, com um valor de US$ 1,3 bilhão.

As finanças do Real Madrid foram impulsionadas pelo sucesso na Liga dos Campeões nas últimas temporadas, vencendo a competição cinco vezes desde 2014. Eles enfrentam o Borussia Dortmund na final deste ano, no dia 1º de junho.

A Forbes disse que o time médio da lista agora vale US$ 2,3 bilhões, um aumento de 5,1% em relação ao ano anterior, apesar do mercado desafiador para direitos de transmissão da Bundesliga, Série A e Ligue 1, com reduções em seus mais recentes acordos de TV.